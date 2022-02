Breach – Incubo nello spazio: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Breach – Incubo nello spazio è il film in onda questa sera, mercoledì 9 febbraio 2022, su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Si tratta di una pellicola del 2020 di fantascienza diretta da John Suits, con Bruce Willis e Cody Kearsley. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Breach – Incubo nello spazio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di un gruppo di cosmonauti che decidono di fuggire dalla Terra, devastata da un’epidemia, che ha decimato l’umanità. Il gruppo, a bordo di un’arca interstellare, è diretto verso un nuovo pianeta ospitabile, ma durante il viaggio verranno attaccati da una forza aliena mutaforma, intenzionata a massacrare tutti i pochi esseri umani ancora in vita…

Breach – Incubo nello spazio: il cast

Abbiamo visto la trama di Breach, ma qual è il cast del film? Tanti gli attori amati dal pubblico tra cui Bruce Willis, Cody Kearsley, Thomas Jane e Rachel Nichols. Ecco l’elenco completo: Bruce Willis, Cody Kearsley, Rachel Nichols, Kassandra Clementi, Johnny Messner, Corey Large, Callan Mulvey, Timothy V. Murphy, Johann Urb, Ralf Moeller, Thomas Jane, Angie Pack, Swen Temmel, Elicia Davies.

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Breach – Incubo nello spazio in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 febbraio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.