Brave ragazze: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Brave ragazze, film del 2019 diretto da Michela Andreozzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Gaeta nel 1981 quattro donne disoccupate e frustrate nelle loro aspirazioni provano a cambiare il corso della propria vita. Anna, figlia della portinaia di uno stabile, è sola, con due figli da mantenere e saltuariamente si mantiene facendo pulizie; Maria è religiosissima e vittima di un marito violento; infine le sorelle Chicca e Caterina, la prima lesbica con nel cassetto il sogno di lasciare l’Italia per l’Inghilterra, la seconda che aspira a frequentare l’università a Roma. Col coraggio di chi ha poco da perdere, insieme decidono di svaligiare la banca del loro paese travestite da uomini: la rapina, su cui è chiamato a indagare il commissario Morandi, appena arrivato a Gaeta e andato ad abitare nello stabile dove la madre di Anna è la portinaia, dà inizio a un vortice di eventi spericolati destinato a stravolgere il destino delle “brave ragazze”.

Brave ragazze: il cast

Abbiamo visto la trama di Brave ragazze, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ambra Angiolini: Anna Mancini

Ilenia Pastorelli: Francesca Giovannelli

Serena Rossi: Maria D’Urso

Silvia D’Amico: Caterina Giovannelli

Stefania Sandrelli: Lucia Palma

Luca Argentero: commissario Giovanni Morandi

Max Tortora: Donato Marini (Don Backy)

Michela Andreozzi: Franca Siviero

Massimiliano Vado: Giuseppe Izzo

Fabio Morici: dottor Giorgio Lucarini

Federico Ielapi: Francesco Morelli

Ludovica Paglia: Giulia Morelli

Michele Savoia: agente scelto Vito Iuzzi

Fabrizio Colica: Paco Zavarra

Settimo Palazzo: carabiniere

Pietro Genuardi: Antonio Miranda, direttore della banca

Streaming e tv

Dove vedere Brave ragazze in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.