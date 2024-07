Boss in incognito: le anticipazioni della puntata in replica su Rai 2, 2 luglio

Questa sera, 2 luglio 2024, in prima serata dalle 21.20 va in onda in replica una puntata di Boss in incognito. Si tratta della replica dell’edizione 2023 che viene ritrasmessa in queste calde serate estive. Alla conduzione confermato Max Giusti. Lo show racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Ma non saranno solo i boss ad andare in incognito: anche Max Giusti scenderà in campo e si trasformerà in Josè, un operaio di origine cilene che andrà in missione per conto del boss, sostituendolo in alcune occasioni. Di seguito tutte le anticipazioni, l’azienda, il datore di lavoro e la location della puntata di Boss in incognito di oggi.

Anticipazioni, azienda, datore di lavoro, location

In questo appuntamento ad andare in incognito sarà Riccardo Pezzali, presidente di Profunghi, azienda che da quattro generazioni produce e commercializza svariate tipologie di funghi coltivati. Con sede centrale a San Cesareo, in provincia di Roma, Profunghi vanta 5 siti produttivi dislocati intorno ai Castelli Romani – per un totale di 13 mila mq di coltivazioni -, conta 130 dipendenti e produce 50 mila quintali di funghi all’anno. Nella sua avventura in incognito, Riccardo Pezzali affiancherà i suoi dipendenti: Duilio gli insegnerà a preparare i letti di coltivazione, Veronica lo condurrà in una fungaia mostrandogli come raccogliere i funghi, Sandra lo istruirà nel lavoro di farcitura degli champignon e nel confezionamento dei porcini e con Ramona potrà preparare il misto trifolato. Max Giusti, invece, calatosi nei panni di Josè, incontrerà Alina e, con lei, si cimenterà nella sgambatura e nel confezionamento degli champignon.

L’esperienza di Boss in incognito permetterà ai boss, lavorando gomito a gomito con i propri dipendenti, di conoscere meglio chi lavora per loro e scoprire, più dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda. Dall’altro lato, i lavoratori, senza saperlo, potranno farsi conoscere dai propri titolari, spesso considerati inarrivabili, ma anche conoscerli umanamente, e non solo professionalmente. Due mondi solitamente separati e distanti avranno così l’opportunità di incontrarsi e comprendersi meglio.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto – per non farli insospettire – che si sta girando “Missione lavoro”, un nuovo factual che racconta il mondo dell’imprenditoria e del lavoro italiano in un momento difficile e pieno di sfide, non solo per le imprese ma per tutto il Paese. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 alle ore 21.20 oggi, 2 luglio 2024, con la nuova edizione del docu-reality condotto da Max Giusti. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa potete seguirlo su RaiPlay o recuperare le puntate on-demand.