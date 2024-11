Boss in incognito 2024 2025: le anticipazioni della terza puntata, 4 novembre. Azienda, datore di lavoro, location, lavoratori

Questa sera, 4 novembre 2024, va in onda la terza puntata della nuova edizione di Boss in incognito 2024 2025, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti. In tutto cinque puntate, tra il 2024 e il 2025, con nuovi datori di lavoro pronti a camuffarsi all’interno delle proprie aziende. Vediamo insieme le anticipazioni, l’azienda e il datore di lavoro della puntata di oggi.

Anticipazioni, azienda, datore di lavoro

Ultimo appuntamento per il 2024 con Boss in incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti, giunto alla decima edizione, che, in questi anni, ha conquistato il pubblico raccontando le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Protagonista del terzo appuntamento sarà Alberto Zampino, Amministratore Delegato di Pastificio Gentile, azienda leader nella produzione di pasta artigianale. Con sede a Gragnano (Na), Pastificio Gentile conta 120 dipendenti ed esporta in tutto il mondo con un fatturato di 15 milioni di euro.

In un anno Pastificio Gentile è in grado di produrre 4 milioni di confezioni di pasta artigianale per un totale di 80.000 sacchi di semola utilizzata. Nella sua avventura in incognito Alberto Zampino affiancherà i suoi dipendenti: con Maria imparerà a confezionare manualmente i vari formati di pasta, Virginia lo porterà nel cuore della produzione e gli insegnerà come si trafilano le pappardelle, Rossana lo istruirà sulla stiratura manuale dei grissini e con Rita preparerà i pomodori S. Marzano pelati al naturale. In incognito andrà anche Max Giusti che incontrerà Anna e con lei, ferretto alla mano, imparerà a fare i famosi fusilli napoletani.

L’esperienza di Boss in incognito mette in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi e comprendersi meglio, tra sorprese ed emozioni. I boss, camuffati con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco, possono conoscere più da vicino chi lavora per loro e scoprire, dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda. I lavoratori, senza saperlo, possono farsi conoscere dai propri titolari, e, a loro volta, conoscere i loro boss umanamente, e non solo professionalmente.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti – anche lui camuffato per impersonare il lavoratore toscano Attilio -, viene detto che stanno girando “Cambio Lavoro”, un nuovo programma che segue persone che hanno perso il lavoro e vengono ricollocate. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che ad affiancarli ci sono stati il boss o Max Giusti, che sveleranno la loro identità.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2024? Appuntamento su Rai 2 dal 22 ottobre 2024 alle ore 21.20 con Max Giusti. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa potete seguirlo su RaiPlay o recuperare le puntate on-demand.