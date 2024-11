Boss in incognito 2024 2025: le anticipazioni della puntata in replica, 18 novembre. Azienda, datore di lavoro, location, lavoratori

Questa sera, 18 novembre 2024, va in onda in replica una puntata di Boss in incognito trasmessa nel 2022, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti con protagonisti datori di lavoro pronti a camuffarsi all’interno delle proprie aziende. Vediamo insieme le anticipazioni, l’azienda e il datore di lavoro della puntata di oggi.

Anticipazioni, azienda, datore di lavoro

In questa puntata in replica, già trasmessa nel 2022, protagonista sarà Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, azienda che produce pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione. Con sede centrale nella zona industriale di Gorizia, ha circa settanta dipendenti e produce trentamila pizze artigianali al giorno, distribuendole in tre continenti. Nella sua avventura in incognito, il boss Acampora incontra i suoi dipendenti: Alexandru, che gli insegnerà a imballare le pizze per la spedizione, Tatiana, che lo istruirà nella preparazione degli ingredienti, e Pina, che gli mostrerà il confezionamento sottovuoto delle pizze. Come sempre, anche Max Giusti scende in campo, in incognito, per aiutare il Boss e stavolta, con una nuova identità (non è più Giovanni, dalla Toscana, ma Pasquale, da Napoli) fa gli straordinari: affianca prima Alessandro, nella preparazione dell’impasto e nella spianatura delle pizze, e poi Dorotea, alla farcitura manuale.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), è stato detto – per non farli insospettire – che si sta girando il documentario “Back to work – Missione lavoro”. L’esperienza di Boss in incognito permetterà a due mondi solitamente separati e distanti, quello dei datori di lavoro e quello dei loro lavoratori, di incontrarsi: da un lato, i primi avranno l’opportunità di conoscere meglio chi lavora per loro e di capire, più dall’interno, punti di forza e criticità della propria azienda; dall’altro, i lavoratori, senza saperlo, avranno l’opportunità di farsi conoscere dai propri titolari, spesso considerati inarrivabili, ma anche di conoscerli meglio umanamente, e non solo professionalmente. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2024? Appuntamento su Rai 2 dal 22 ottobre 2024 alle ore 21.20 con Max Giusti. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa potete seguirlo su RaiPlay o recuperare le puntate on-demand.