Boss in incognito 2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2022, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previste quattro puntate inedite, a partire da martedì 31 maggio 2022, alle ore 21.20. Il format è quello amato dal pubblico: il programma racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Di seguito la programmazione completa (attenzione, potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 31 maggio 2022

Seconda puntata: martedì 7 giugno 2022

Terza puntata: martedì 14 giugno 2022

Quarta puntata: martedì 21 giugno 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Boss in incognito 2022? In tutto un’ora e mezza circa, pubblicità comprese. L’inizio è infatti previsto alle 21.20, la fine alle 23. Confermato alla conduzione Max Giusti che, come nella precedente edizione, anche quest’anno, grazie a un travestimento e a un nome di fantasia, andrà in incognito per dare una mano ai boss e sostituirli, in alcune occasioni, nella loro missione. Per non far insospettire gli operai, che si troveranno a lavorare fianco a fianco con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto loro che si sta girando “Back to work – Missione lavoro”.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Boss in incognito 2022, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Il docu-reality viene proposto in prima serata su Rai 2 da martedì 31 maggio alle ore 21.20. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguire in diretta streaming il programma può farlo collegandosi a RaiPlay.