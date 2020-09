Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata del reality con Max Giusti

Ultima puntata della nuova edizione di Boss in incognito, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti. Il format previsto è quello classico e amato dal pubblico: protagonisti sono alcuni imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. Solo alla fine di quest’esperienza sveleranno la loro reale identità. Ma dove è possibile vedere la quarta e ultima puntata di Boss in incognito 2020 in tv e live streaming? Appuntamento dalle 21.20 stasera, lunedì 28 settembre. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Tutto quello che c’è da sapere su Boss in incognito 2020

In tv

Il programma di Rai 2 va in onda questa sera, lunedì 28 settembre 2020, alle 21.20 su Rai 2. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Boss in incognito 2020 in live streaming

Non solo tv. Non siete a casa e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il programma di Rai 2 grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Anticipazioni

Protagonista di questa quarta e ultima puntata, secondo le anticipazioni di Boss in incognito, è Renato Lenzi, Ceo di vari parchi acquatici. Nella sua avventura in incognito, Renato si camufferà e affiancherà i suoi dipendenti e Max Giusti, anch’egli camuffato, soccorrerà per due volte il boss. Le telecamere di Boss in incognito arrivano nelle aziende con un pretesto per non insospettire gli operai. Una delle novità di questa stagione è infatti che il conduttore va in incognito e, con un nome di fantasia e nuove sembianze, grazie a un travestimento, in alcune occasioni può dare una mano al boss e sostituirlo nella sua missione. Max Giusti così accompagna il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane d’eccellenza, guidandoci nell’incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei boss – che decidono di affrontare la sfida di lavorare sotto copertura nella loro azienda, per conoscerla meglio – e quello dei loro lavoratori.

Il boss Renato Lenzi sarà Frank e incontrerà i suoi dipendenti. Andrea, che si occupa della supervisione del parco di Civitavecchia; Fiorello, che gli insegnerà come si fa l’allestimento delle scenografie di Zoomarine; e Cesare, il gigante buono, che si occupa delle pulizie. In suo aiuto anche il conduttore Max Giusti che in incognito avrà l’opportunità di conoscere da vicino il mestiere dell’addestratore di animali. Max Giusti alias Giancarlo affiancherà Federica, che si occupa con grande passione dell’addestramento e della cura degli uccelli tropicali, e Vanja che gli mostrerà come si curano e si addestrano delfini e pinnipedi.

