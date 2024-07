Boomerissima: anticipazioni, ospiti, come funziona, giochi, squadre, concorrenti, quante puntate e streaming, Alessia Marcuzzi, replica, Rai 1

Arriva in replica nel sabato sera di Rai 1 Boomerissima, il fortunato show di Alessia Marcuzzi trasmesso lo scorso anno su Rai 1 e ora in replica sulla rete ammiraglia in queste sere d’estate. Il programma mette per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio. Tanti giochi e sfide divertenti per le due squadre, sottolineando differenze e similitudini tra le due generazioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, squadre, concorrenti, come funziona

Con il giusto mix tra varietà e game-show, Boomerissima promette di regalare momenti pieni di emozioni, alternando, in un clima di festa, il racconto amarcord dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume degli anni ’80, ’90 e 2000, a divertenti quanto originali sfide tra due generazioni e due epoche diverse di celebrità, basate sulla scia dei ricordi.

In ogni puntata saranno presenti in studio due squadre, ciascuna composta da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. Obiettivo: cercare di superare al meglio tutti i match previsti nel corso della serata, dimostrando che i propri anni sono i più emozionanti e, di conseguenza, i più meritevoli di vittoria.

A differenza dei più classici game-show, quindi, in cui a vincere è sempre la squadra che ha dimostrato di superare brillantemente tutte le prove, in Boomerissima sarà il pubblico presente in studio a scegliere chi proclamare vincitore della serata, usando come strumento di valutazione le prestazioni ottenute da boomers e millennials nei singoli match.

Giochi

Ma quali sono i giochi di Boomerissima? Diversi sono i giochi a cui i concorrenti potranno essere sottoposti: da Super Hit, dove ogni squadra deve dimostrare che la musica dei suoi anni è la più coinvolgente; a Che anno è, in cui si chiederà ai giocatori di indovinare l’anno esatto di uscita di un determinato filmato della propria epoca; fino a Tutti cantano Sanremo, dove ogni squadra dovrà saper dimostrare di interpretare al meglio i brani della sua generazione, e tanti altri. Un percorso che porta poi a L’arringa, il temutissimo round finale in cui un esponente di ciascuna squadra avrà il compito di convincere il pubblico che la sua epoca è la migliore e a votare per il proprio team.

Non mancheranno inoltre grandi effetti scenici a rendere ancora più immersiva l’atmosfera. Grazie alla presenza di un armadio dai poteri magici, infatti, Alessia e gli ospiti del programma compiranno un viaggio nel tempo e saranno protagonisti di inaspettate trasformazioni. Un vero e proprio elemento magico, che caratterizzerà tutto il set, composto da uno studio classico e dal salotto Back in Time arredato come nello stile degli anni ’80 e ’90.

Boomerissima: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Boomerissima su Rai 1? Si tratta della replica dell’edizione trasmessa lo scorso anno su Rai 2. Il programma di Alessia Marcuzzi è composto da cinque puntate, in onda nel sabato sera della rete ammiraglia: la prima il 20 luglio 2024; la quinta e ultima il 14 agosto. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: 20 luglio 2024

Seconda puntata: 27 luglio 2024

Terza puntata: 31 luglio 2024

Quarta puntata: 7 agosto 2024

Quinta puntata: 14 agosto 2024

Streaming e tv

Dove vedere Boomerissima in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in replica il sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.