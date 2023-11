Boomerissima 2023: anticipazioni, giochi e ospiti della terza puntata, 21 novembre

Stasera, martedì 21 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Boomerissima 2023, la seconda stagione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, dopo il successo della prima edizione, torna con una strepitosa quanto divertente sfida generazionale: quella tra Boomer e Millennial. Due squadre agguerrite, la prima formata dai vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, e, la seconda, dalle celebrity del nuovo millennio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, la sfida generazionale più accesa che mai: quella tra Boomer, ovvero coloro che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90 e i più giovani Millennial. Chi si aggiudicherà la vittoria della serata? A comporre le squadre, per i Boomer ci saranno: Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Roberto Farnesi e Ivan Zazzaroni; mentre, per i Millennial, Jody Cecchetto, Cristina Marino, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli.

Tanti i grandi ospiti che passeranno a regalare un po’ della loro energia ai concorrenti in gara. A supporto della squadra dei Boomer ci saranno i Gemelli DiVersi, che si esibiranno sulle note di alcune delle loro più celebri canzoni, mentre, per Millennial, la cantante internazionale Alexandra Stan. E ancora, Mito di puntata sarà Amanda Lear, mentre la Special Guest, Ornella Muti. A impreziosire lo show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, le grandi coreografie a cura del Direttore Artistico Luca Tommassini, che porta la stessa Alessia Marcuzzi a vestire, in via del tutto eccezionale, i panni di ballerina.

Streaming e tv

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti della terza puntata di Boomerissima 2023, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (tasto 2 del digitale terrestre, 102 del decoder Sky). Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.