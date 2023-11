Boomerissima 2023: anticipazioni, giochi e ospiti della quarta puntata, 28 novembre

Stasera, martedì 28 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Boomerissima 2023, la seconda stagione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, dopo il successo della prima edizione, torna con una strepitosa quanto divertente sfida generazionale: quella tra Boomer e Millennial. Due squadre agguerrite, la prima formata dai vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, e, la seconda, dalle celebrity del nuovo millennio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Come sempre, due squadre al centro della puntata: Boomer e Millennial, pronti a sfidarsi in una divertente e scenica sfida generazionale, evocativa di simpatici ed emozionanti momenti amarcord. Protagonisti di questa nuova serata, per i Boomer: Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando; mentre, per i Millennial, Costanza Caracciolo, Lda, Luca Onestini, e Maria Sole Pollio. A portare supporto alla squadra dei Boomer, la cantautrice Neja, che farà ballare e cantare con la sua hit Restless. Per i Millennial, invece, scenderà in campo lo stesso LDA.

Sempre in tema musicale, il Mito di puntata, che per questa serata sarà rappresentato da Loredana Bertè, mentre lo Special Guest sarà Gabriel Garko. A caratterizzare questo nuovo appuntamento con “Boomerissima”, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, le spettacolari coreografie a cura del direttore Artistico Luca Tommassini che, in via del tutto eccezionale, porta la stessa Alessia Marcuzzi a rivestire i panni di ballerina.

Streaming e tv

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti della quarta puntata di Boomerissima 2023, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (tasto 2 del digitale terrestre, 102 del decoder Sky). Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.