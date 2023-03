Bones and All: tutto quello che c’è da sapere sul film di Luca Guadagnino su Sky Cinema

Bones and All è il film cult diretto da Luca Guadagnino, con protagonisti Taylor Russell e Timothée Chalamet, in onda su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 questa sera, 27 marzo 2023, in prima visione. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo Fino all’osso di Camille DeAngelis. Si ricongiunge dunque la coppia Guadagnino-Chalamet, dopo il grande successo di Chiamami col tuo nome. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Bones and All.

Trama

È la storia del primo amore tra Maren (Taylor Russell), una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee (Timothée Chalamet), un solitario dall’animo combattivo. Dopo il loro incontro, i due giovani iniziano un viaggio on the road che li porta alla continua ricerca di identità e bellezza. Prendendo strade secondarie, ammirando paesaggi nascosti in quella che è l’America di Ronald Reagan, Maren e Lee tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.

Bones and All: il cast

Protagonisti del film di Guadagnino sono come detto Taylor Russell e Timothée Chalamet. Per il resto troviamo Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper, Mark Rylance, Ellie Parker, Madeleine Hall, Christine Dye, Jake Horowitz, Kendle Coffey, Sean Bridgers, Francesca Scorsese, Anna Cobb. Insomma un cast d’eccezione per un film da non perdere. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Taylor Russell: Maren Yearly

Timothée Chalamet: Lee

Mark Rylance: Sully

Michael Stuhlbarg: Jake

André Holland: Frank Yearly

Chloë Sevigny: Janelle Kerns

David Gordon Green: Brad

Jessica Harper: Barbara Kerns

Anna Cobb: Kayla

Kendle Coffey: Sherry

Jake Horowitz: uomo del tiro a segno

Burgess Byrd: Gal l’infermiera

Madeleine Hall: Kim

Ellie Parker: Jackie

David Pittinger: poliziotto

Greg Siewny: uomo nel negozio dei gelati

Streaming e tv

Dove vedere Bones and All in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 marzo 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.