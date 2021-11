Bohemian Rhapsody: il cast del film su Freddie Mercury in onda su Rai 1. Attori e personaggi

Bohemian Rhapsody è il film in onda su Rai 1 questa sera, mercoledì 24 novembre 2021, dalle ore 21.25 in prima tv, in occasione del trentesimo anniversario dalla morte di Freddie Mercury. La pellicola ha vinto quattro premi Oscar, e segue la parabola artistica e la vicenda umana di Freddie Mercury, che, sfidando, stereotipi e convenzioni, da semplice addetto ai bagagli dell’aeroporto di Heahtrow, diventa un’icona senza tempo. “Bohemian Rhapsody” si sofferma, in particolare, sulle performance più emozionanti della rock band, fino all’iconico concerto Live Aid del 1985, che consegnò la band alla storia del rock. Vediamo insieme il cast del film.

Ad interpretare il grande Freddie Mercury il somigliantissimo Rami Malek. Nel cast troviamo anche Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Allen Leech, Michelle Duncan, Aaron McCusker, Max Bennett, Gwilym Lee, Ben Hardy. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Rami Malek: Freddie Mercury

Lucy Boynton: Mary Austin

Gwilym Lee: Brian May

Ben Hardy: Roger Taylor

Joseph Mazzello: John Deacon

Aidan Gillen: John Reid

Tom Hollander: Jim “Miami” Beach

Allen Leech: Paul Prenter

Mike Myers: Ray Foster

Aaron McCusker: Jim Hutton

Trama

Abbiamo visto il cast di Bohemian Rhapsody, ma qual è la trama del film? La pellicola inizia e si conclude con l’indimenticabile performance dei Queen al Wembley Stadium per Live AID nel 1985. Al centro c’è la loro storia e quella dei loro più grandi successi, che comincia negli Anni 70 quando Mercury lavorava come manovale all’aeroporto di Heathrow e una sera, in un locale londinese, conosce Brian May (Gwilym Lee) e Roger Taylor (Ben Hardy) appena lasciati a piedi dal frontman della loro band. “Sono nato con quattro incisivi in più. Maggiore spazio in bocca, maggiore estensione” dice loro. Poi canta e li convince che è lui quello giusto, cambiando il loro destino per sempre. “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Another One Bites The Dust”, sono solo alcune delle hit di cui il film racconta la nascita e il successo.