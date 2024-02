Chi sono i Bnkr44, la band in gara al Festival di Sanremo 2024

I Bnkr44 sono una band, o per meglio dire un collettivo di ragazzi, che fanno parte dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 tra i Big, dopo aver vinto al finale di Sanremo Giovani. Quest’anno infatti sono ben 30 i cantanti in gara. Per i Bnkr44 il palco dell’Ariston non è però una novità. Hanno infatti già preso parte a Sanremo 2023, lo scorso anno, nella serata delle Cover, per accompagnare Sethu. Sono in gara con il brano Governo Punk.

I bnkr44 nascono dalla collaborazione fra sette ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze, nel 2019. Progetto unico e dal sound imprevedibile, lanciato ad alta velocità nel nuovo pop italiano, i bnkr sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, guidati e coordinati dal direttore artistico gheray0. Cominciano a pubblicare i loro primi brani sulla piattaforma SoundCloud, fino a quando non ottengono un contratto con l’etichetta discografica Bomba Dischi. Con essa pubblicano il loro primo album 44.deluxe, il quale raccoglie tutte le canzoni pubblicate fino ad allora su SoundCloud.

Poi nel 2021 pubblicano il secondo progetto, intitolato Farsi male a noi va bene, uscito in 3 blocchi sotto forma di EP. Successivamente viene aggiornato con la riedizione Farsi male a noi va bene 2.0, contenente nuovi inediti. Lʼalbum rappresenta il manifesto dello stile dei Bnkr44, che declinano la loro formula urban-pop insieme alla volontà di sperimentare e scoprire le sonorità dei tempi moderni e futuri; in seguito alla release, i bnkr partono per un tour promozionale che consente loro di girare l’intera penisola in più di 20 date.

Nella parte finale del 2022 firmano importanti collaborazioni in BOTOX di Night Skinny, con Diavolo (feat. Ghali, Rkomi e Tedua) e Così non va (feat. Madame, Gaia, Rkomi e Elisa) e in X2 Deluxe di Sick Luke con Domani ti chiamo (feat. Tananai). Come detto partecipano a Sanremo 2023 come ospiti di Sethu nella serata delle Cover.

Il 17 Marzo è uscito GUIDA SPERICOLATA, il secondo estratto del loro nuovo album dal titolo FUORISTRADA, uscito il 28/04/23. Dopo aver partecipato al concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, i bnkr44 hanno collaborato a La Divina Commedia, ultimo disco di Tedua, nella traccia La Verità. Tra i vincitori di Sanremo Giovani 2023, sono in gara a Sanremo 2024 tra i Big. Un’occasione per far conoscere al grande pubblico la loro musica.