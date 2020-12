Bloodshot: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Bloodshot, film del 2020 diretto da David S.F. Wilson. Si tratta dell’adattamento cinematografico del fumetto Bloodshot creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un soldato, Ray Garrison, viene ucciso e poi riportato in vita grazie a un intervento che fa ampio uso di nanotecnologie secondo un progetto chiamato Project Rising Spirit. Privo di memoria, Garrison diventa Bloodshot, un antieroe in grado di rigenerarsi e cambiare forma in grado anche di interagire con la maggior parte dei computer. Ogni volta che ha un incarico, il dottor Harting modifica la mente di Ray facendogli ricordare il momento dell’omicidio di sua moglie, Gina, cambiando però la faccia dell’assassino. Ray, così, preso dalla sete di vendetta, si trasforma in un sicario convinto di uccidere ogni volta il vero assassino.

Bloodshot: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bloodshot, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vin Diesel: Ray Garrison / Bloodshot

Eiza González: Katie / K.T.

Sam Heughan: Jimmy Dalton

Toby Kebbell: Martin Axe

Guy Pearce: Dr. Emil Harting

Lamorne Morris: Wilfred Wigans

Talulah Riley: Gina Garrison

Alex Hernandez: Marcus Tibbs

Jóhannes Haukur Jóhannesson: Nick Baris

Tamer Burjaq: Mombasa Gunman

Siddharth Dhananjay: Eric

Streaming e tv

Dove vedere Bloodshot in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 28 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

Potrebbero interessarti La Bella e la Bestia: il cast del film su Rai 1 Maria Teresa: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 28 dicembre: concorrenti, ultime news