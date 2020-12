Blood Father: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Blood Father, film del 2016 diretto da Jean-François Richet, con protagonista Mel Gibson. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Peter Craig, co-sceneggiatore e produttore del film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ex biker John Link è un ex detenuto in libertà vigilata. Dopo aver scontato nove anni di carcere per traffico d’armi, ora riga dritto: inserito in un programma di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolizzati, frequenta le riunioni degli alcolisti anonimi e vive nel deserto dell’Arizona, in una vecchia roulotte. John trascorre le giornate facendo tatuaggi e parlando con il suo migliore amico, Kirby Curtis, un ex alcolista come lui, che vive a pochi metri di distanza e lo aiuta a resistere alla tentazione di ricascare nel vizio. John ha un grande rammarico: non vede più sua figlia Lydia da anni, da quando sparì dalla casa della sua ex moglie. Un giorno, con sua grande sorpresa, John riceve una chiamata da Lydia, che oggi ha diciassette anni e gli chiede aiuto perché si trova in grossi guai. John si precipita con la sua vecchia Dodge da sua figlia, che rincontra dopo anni. La ragazza, che ha bevuto molto, si addormenta poco dopo, senza dare troppe spiegazioni a suo padre. Poco dopo, John riceve la visita di tre uomini armati: si tratta degli uomini di Jonah, il ragazzo di Lydia, a cui lei ha sparato per poi darsi alla fuga…

Blood Father: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Blood Father, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mel Gibson: John Link

Erin Moriarty: Lydia Jane Carson

Diego Luna: Jonah

Michael Parks: il predicatore

Dale Dickey: Cherise

Thomas Mann: Jayson

Miguel Sandoval: Arturo Rios

Ryan Dorsey: Shamrock

Richard Cabral: Joker

Daniel Moncada: Choop

Raoul Trujillo: ‘The Cleaner’

William H. Macy: Kirby Curtis

Elisabeth Röhm: Ursula

Tait Fletcher: barista

Streaming e tv

Dove vedere Blood Father in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

