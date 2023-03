Black Phone: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Black Phone è il film in onda questa sera, 16 marzo 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Una pellicola del 2022 diretta da Scott Derrickson e con protagonista Ethan Hawke. Il film è l’adattamento cinematografico del racconto del 2004 The Black Phone, scritto da Joe Hill, presente nella raccolta Ghosts. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Black Phone? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Protagonista è Finney Shaw (Mason Thames), un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, che viene rapito da un sadico assassino (Ethan Hawke) che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato, dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. Dall’altra parte della cornetta ci sono i bambini scomparsi nel 1978 nella cittadina del Colorado e sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney, aiutandolo a fuggire. Nel frattempo Gwen (Madeleine McGraw), la sorella del ragazzo, fa dei strani sogni che la inducono a credere che suo fratello sia in grave pericolo…

Black Phone: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Black Phone? Tra i protagonisti troviamo Ethan Hawke, Mason Thames, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw, E. Roger Mitchell, Ron Blake. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Ethan Hawke: Il Rapace

Mason Thames: Finney Shaw

Madeleine McGraw: Gwen Shaw

Jeremy Davies: Terrence Shaw

James Ransone: Max

E. Roger Mitchell: detective Wright

Streaming e tv

Dove vedere Black Phone in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 marzo 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.