Black Box – La scatola nera: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, mercoledì 6 luglio 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Black Box – La scatola nera. Si tratta di una pellicola diretta da Yann Gozlan del 2021, con protagonisti Pierre Niney, Lou de Laâge e André Dussollier. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Black Box? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Matthieu (Pierre Niney), giovane e talentuoso analista, sta lavorando sulla scatola nera di un nuovo aereo rimasto tragicamente coinvolto in un terribile incidente. Le indagini si risolvono in un nulla di fatto e le autorità chiudono il caso. Ma per Matthieu il mistero è tutt’altro che risolto. C’è una nota stonata, qualcosa che non quadra nell’evidenza probatoria. Matthieu non riesce a scacciare dalla sua mente questo tarlo e decide di approfondire, riascoltando le registrazioni. Scopre qualcosa, dettagli inquietanti. Ed ecco che la sensazione si trasforma in dubbio: le registrazioni sono state modificate? Andando contro gli ordini del suo capo, Matthieu si trova sempre più invischiato nella sua personale indagine, una ricerca ossessiva della verità che lo condurrà su un sentiero molto pericoloso…

Black Box – La scatola nera: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Black Box – La scatola nera? Tanti gli attori celebri che ne prendono parte. Su tutti: Aurélien Recoing, André Marcon, Gregori Derangere, Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, Sébastien Pouderoux, Olivier Rabourdin, Guillaume Marquet, Mehdi Djaadi, Anne Azoulay, Octave Bossuet, Marie Dompnier, Philippe Maymat, Boris Ravaine, Lorène Devienne, Claire Viville, Niki Zischka.

Streaming e tv

Dove vedere Black Box in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.