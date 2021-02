Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, film del 2020 diretto da Cathy Yan. Il film, l’ottavo del DC Extended Universe, è basato sul gruppo Birds of Prey dell’Universo DC ed è interpretato da Margot Robbie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quattro anni dopo la sconfitta dell’Incantatrice Harley Quinn e il Joker hanno rotto la loro relazione. Dopo essere stata accolta da un suo vecchio amico, Doc, proprietario di un ristorante taiwanese di Gotham City, Harley decide di rimodellare la sua vita tagliandosi i capelli e adottando una feroce iena come animale domestico. Una sera Harley si reca in una discoteca, trascorrendo la notte con Roman Sionis, uno spietato e tortuoso signore del crimine della città. Nella serata che ne segue, Harley ferisce l’autista di Roman, e quest’ultimo, per fargliela pagare, la cattura. Dinah Lance, una serva di Roman, libera Harley e le due fuggono. Harley si reca successivamente ad Ace Chemicals, il posto in cui stava con Joker prima di diventare Harley Quinn, per farla esplodere e rendere così ufficiale la rottura con Joker. Mentre stava investigando su una serie di omicidi di mafiosi compiuta da un vigilante con la balestra, Renee Montoya, un’agente di polizia di Gotham, si reca all’Ace Chemicals per indagare sull’esplosione dell’edificio, scoprendo così che Harley e Joker si sono lasciati e, secondo lei sarà più facile arrestarla, dato che ora, senza la protezione del Joker, Harley si ritrova ad affrontare da sola tutti coloro a cui lei ha fatto un torto.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Margot Robbie: Harleen Quinzel / Harley Quinn

Mary Elizabeth Winstead: Helena Bertinelli / Cacciatrice

Jurnee Smollett-Bell: Dinah Lance / Black Canary

Ella Jay Basco: Cassandra Cain

Rosie Perez: Renee Montoya

Ewan McGregor: Roman Sionis / Maschera Nera

Chris Messina: Victor Zsasz

Charlene Amoia: Maria Bertinelli

Streaming e tv

Dove vedere Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 febbraio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

