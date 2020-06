Billions 5, la quinta stagione dal 24 giugno su Sky Atlantic: trama e cast

Billions 5, la quinta stagione da stasera 24 giugno su Sky Atlantic

Questa sera, mercoledì 24 giugno 2020, va in onda su Sky Atlantic in prima visione i nuovi episodi della quinta stagione di Billions, l’amatissimo financial drama targato SHOWTIMEcreato da Brian Koppelman e David Levien e prodotto – fra gli altri – da Andrew Ross Sorkin. In particolare da stasera potremo assistere, anche in streaming su NOW TV, ai primi sette episodi della nuova stagione che verrà trasmessa in due tranches a causa del temporaneo stop alla produzione imposto dall’emergenza Coronavirus. Ma qual è la trama e il cast di Billions 5? Come fare per vedere in diretta tv e in streaming la quinta stagione? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

In questa quinta stagione di Billions è di nuovo guerra, spietata ma irresistibile, tra il miliardario rockstar Bobby – Axe – Axelrod (Damian Lewis) e il sempre più spregiudicato Chuck Rhoades (Paul Giamatti). Dopo l’alleanza siglata nella scorsa stagione, i due protagonisti della serie torneranno uno contro l’altro, ancora più determinati a distruggersi una volta per tutte mentre nuovi nemici si profilano all’orizzonte.

Come ricorderanno i fan del popolare financial drama, nel finale della quarta stagione, Rhoades aveva deciso di graziare Taylor solo per avere qualcuno interno alla Axe Capital che gli fornirà preziose informazioni per incastrare e togliere una volta per tutte dalla circolazione Axelrod, che vuole sempre di più, e ovviamente non si fermerà davanti a niente e a nessuno per raggiungere i propri obiettivi.

Taylor si troverà dunque tra due fuochi, e dovrà stare ben attent* a non scottarsi. Soprattutto, dovrà stare attent* a tenere non solo in vita, ma anche in buona salute, la sua società, che si trova in un momento alquanto delicato della sua breve ma già intensa esistenza. Mentre i due uomini della sua vita ricominciano a farsi la guerra, Wendy, finalmente, sarà meno divisa tra loro e più concentrata su sé stessa e sulle sue aspirazioni. Soprattutto, sarà coinvolta con Taylor in un progetto molto interessante e dal gran potenziale…ma siamo sicuri che riusciranno a collaborare senza ripensare al passato e ai colpi bassi inferti e subiti?

La rinnovata rivalità tra Axe e Chuck, dunque, non sarà l’unico fattore di cui i due protagonisti dovranno preoccuparsi. Da un lato, secondo la trama di Billions, Axelord dovrà fare i conti con il miliardario Mike Prince, un gigante degli affari venuto da una piccola città dell’Indiana che diventerà presto una seria minaccia; dall’altro Chuck arriverà ai ferri corti con la procuratrice distrettuale Mary Ann Gramm, interpretata da Roma Maffia, e dovrà affrontare la crisi del suo matrimonio con Wendy Rhoades, che rivaluterà la sua lealtà e creerà sorprendenti nuove alleanze che la metteranno in contrasto sia con Chuck che con Axe. Nel frattempo, Taylor Mason – Asia Kate Dillon dovrà tornare alla Axe Capital, dove lotterà per proteggere dipendenti e risorse.

In questa quinta stagione di Billions entreranno anche nuovi personaggi: Corey Stoll nei panni di Michael Thomas Aquinius Prince, un businessman contro cui Axe si troverà a scontrarsi all’ultimo sangue; Julianna Margulies nei panni di Catherine Brant, un’influente professoressa di sociologia in qualche modo coinvolta con Chuck; e Roma Maffia in quelli di Mary Ann Gramm, il Procuratore Distrettuale di Manhattan, una donna tutta d’un pezzo che darà del filo da torcere a Rhoades.

Billions 5 cast completo: attori e personaggi

Tornano tutti i protagonisti più amati delle stagioni precedenti e ci sono nuovi volti da scoprire. Ricordiamo che per ora verranno trasmessi, a partire dal 24 giugno, i primi sette episodi di Billions 5, perché le registrazioni della serie si sono dovute interrompere con l’arrivo della pandemia di Covid-19. Non possono mancare il miliardario rockstar Bobby – Axe – Axelrod (Damian Lewis) e il sempre più spregiudicato Chuck Rhoades (Paul Giamatti).

Nel finale della quarta stagione, Chuck ha “reclutato” Taylor per tentare nuovamente di lanciarsi contro Axe: riuscirà a incastrarlo una volta per tutte? Bobby in questa quinta stagione dovrà vedersela non solo con Chuck ma anche contro un collega, l’influente Michael Thomas Aquinius Prince (Corey Stoll). Maggie Siff sarà nuovamente l’affascinante life coach Wendy Rhoades. In questa stagione, Wendy sarà un po’ meno divisa tra Chuck e Axe e un po’ più concentrata su sé stessa. Sempre delicato il rapporto con Taylor, con cui comunque si ritroverà a collaborare.

Asia Kate Dillon torna a vestire i panni di Taylor Mason. Dopo quanto accaduto nel finale della quarta stagione, Taylor è stat* costrett* a “tornare all’ovile”, cioè alla Axe Capital. Chuck si aspetta il suo aiuto per distruggere Axe, ma Taylor non sembra interessat* a questa guerra: riuscirà a navigare in queste pericolose acque? David Costabile è nuovamente Mike “Wags” Wagner, il braccio destro di Axe, nonché Direttore Operativo della Axe Capital. Un prezioso aiuto per Bobby, che in questa stagione si troverà ad affrontare nuovi nemici.

Condola Rashad è Kate Sacher, un personaggio che, di stagione in stagione, è cresciuto parecchio. Ambiziosa e brillante, Kate, che sa muoversi molto bene nel suo ambiente, è diventata ufficialmente il braccio destro di Chuck. La loro alleanza sarà fruttuosa? Soprattutto, sarà solida? Jeffrey DeMunn è Charles Rhoades Sr., il machiavellico padre di Chuck. Che, in realtà, dopo quanto accaduto nella scorsa stagione, e dopo aver incontrato Roxanne ed essere diventato nuovamente padre, si è un po’ ammorbidito. Ma non troppo, non fatevi illusioni!

Veniamo dunque alle new entry del cast di Billions 5. Corey Stoll vestirà i ricchi panni di Michael Thomas Aquinius Prince, un businessman contro cui Axe si troverà a scontrarsi. Julianna Margulies vestirà invece quelli di Catherine Brant, un’influente professoressa di sociologia in qualche modo coinvolta con Chuck. Daniel Breaker sarà Scooter Dunbar, il braccio destro di Michael Prince’s. Roma Maffia sarà Mary Ann Gramm, il Procuratore Distrettuale di Manhattan. Frank Grillo sarà Nico Tanner, un artista famoso e quotato reclutato da Axe per realizzare nuove tele che apparterranno solo e soltanto a lui.

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Billions 5, la serie in onda su Sky Atlantic e NOW TV dal 24 giugno 2020:

Billions 5 diretta tv e streaming

Come fare per vedere Billions 5 in tv? Billions va in onda con i primi sette episodi della quinta stagione su Sky Atlantic (canale 110) a partire da mercoledì 24 giugno 2020 alle 21.15. La serie è disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui il calendario degli episodi:

Mercoledì 24 giugno, 21.15: Episodio 1 e 2

Mercoledì 1 luglio, 21.15: Episodio 3 e 4

Mercoledì 8 luglio, 21.15: Episodio 5, 6 e 7

Potrebbero interessarti Nero a metà: come è finita la prima stagione, il finale Nero a metà: cosa è successo nella quinta puntata Nero a metà: trama e cast sesta e ultima puntata, le anticipazioni