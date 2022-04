Big Show 2022: anticipazioni e ospiti della prima puntata

Enrico Papi arriva in prima serata su Canale 5 con la conduzione di un nuovo programma, un format ben noto al pubblico di Mediaset ma che, per la terza edizione, non solo cambia canale, ma anche conduttore. Big Show è un format estero arrivato in Italia con Katia Follesa e Andrea Pucci, trasmesso in prima serata su Italia 1 per due stagioni. Ma, per il 2022, Enrico Papi si è fatto avanti e sarà lui a muovere i fili di ogni puntata. Il programma è in partenza venerdì 8 aprile 2022 con la prima puntata. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti prima puntata

Big Show 2022 è un programma varietà che permette a chiunque di diventare protagonista della scena, almeno per una sera. Come ha già raccontato in anteprima lo stesso Papi, ci saranno diversi ospiti VIP di puntata in puntata, ma sarà il pubblico a diventare vero protagonista della scena e a propria insaputa. Chiunque infatti può essere coinvolto nello show, com’è già successo nel format inglese da cui trae spunto. Ad esempio i telespettatori da casa possono diventare protagonisti del momento con la complicità di amici e parenti ed essere sorpresi in un momento qualsiasi della giornata: mentre mangiano, dormono, per strada, da soli e in compagnia. Insomma quando meno se l’aspettano arriva l’effetto sorpresa. Big Show 2022 prende vita all’interno dell’Auditorium del Massimo a Roma e il pubblico presente può ritrovarsi catapultato sul palcoscenico per un’esibizione a sorpresa.

Come già anticipato, a guidare ogni puntata è Enrico Papi, che torna in prima serata su Canale 5 con grande entusiasmo. Il programma può contare sul supporto di una grande orchestra e corpo di ballo e si basa soprattutto su candid camera, sketch vari, ospiti VIP e non, giochi e collegamenti in esterna. Enrico Papi ha scelto di avere una presenta femminile al suo fianco in questa lunga avventura in prima serata su Canale 5, che verrà svelata soltanto al momento del debutto televisivo. Tra gli ospiti attesi con Enrico Papi figurano il comico Scintilla, che si presenta come aiutante maldestro, e Cristina D’Avena, che gioca come inviata. Inoltre come ospiti della prima puntata Enrico Papi ha scelto due big della musica italiana: Gigi D’Alessio e Alex Britti.