Stasera, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Biancaneve, film del 2012 diretto da Tarsem Singh, con protagonisti Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer e Sean Bean. Ma qual è il cast completo di Biancaneve? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lily Collins: Biancaneve

Julia Roberts: La regina Cattiva / Specchio Magico

Armie Hammer: Principe Andrew Alcott

Nathan Lane: Brighton

Sean Bean: Il re

Mare Winningham: La panettiera Margaret

Michael Lerner: Il barone

Robert Emms: Renbock

Mark Povinelli: Mezzapinta

Danny Woodburn: Grimm

Jordan Prentice: Napoleone

Ronald Lee Clark: Risata

Sebastian Saraceno: Lupo

Martin Klebba: Macellaio

Joe Gnoffo: Mangione

Il casting iniziò verso la fine del 2010. Scelto il regista, la prima attrice a essere inserita nel cast fu Julia Roberts nel febbraio del 2011, nel ruolo della Regina cattiva. Il 26 marzo fu aggiunto nel ruolo del principe Andrew Alcott l’attore Armie Hammer e pochi giorni dopo, il 3 aprile, fu scritturata per la parte della protagonista Biancaneve l’attrice britannica Lily Collins, preferita a Saoirse Ronan, di cui si era parlato in precedenza. A maggio si unirono al cast Nathan Lane e Robert Emms, nei panni rispettivamente del servo della Regina e del fedele valletto del Principe.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Biancaneve, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 29 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone

