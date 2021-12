Beyond the Edge – I maestri dell’illusione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Beyond the Edge – I maestri dell’illusione, film diretto da Aleksandr Boguslavskiy e Francesco Cinquemani. Nel cast Antonio Banderas e tanti altri attori internazionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Michael è uno dei migliori bari in circolazione. Da mesi prepara un piano per sbancare un casinò avvalendosi di tutte le tecniche di sua conoscenza. Sembra andare tutto bene, fino a quando al tavolo da gioco non si siede un uomo misterioso, Alex, che vince quaranta milioni di euro. Alex riesce a sparire e nel frattempo Michael scopre che ha utilizzato dei poteri magici per poterlo battere al casinò. Così si affida a un gruppo di persone con delle capacità paranormali per riuscire ad emularlo: telecinesi, ipnosi e perfino una donna telepatica. Il colpo è previsto in un altro casinò europeo. Sembra andare tutto bene, fino a quando Michael non si imbatte nuovamente in Alex. Sarà costretto ad affrontare i poteri magici dell’uomo misterioso. E alla fine dovrà mettere in gioco tutto quello che ha, anche la sua stessa vita.

Beyond the Edge – I maestri dell’illusione: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Beyond the Edge – I maestri dell’illusione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Antonio Banderas

Milos Bikovic

Petar Zekavica

Lyubov Aksyonova

Sergey Astakhov

Yuriy Chursin

Evgeniy Stychkin

Aristarkh Venes

Streaming e tv

Dove vedere Beyond the Edge – I maestri dell’illusione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 dicembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.