Betlemme, le note del Natale streaming e diretta tv: dove vedere il concerto

Questa sera, sabato 24 dicembre 2022 (Vigilia di Natale) su Rai 1 in seconda serata viene trasmesso il concerto Betlemme, le note del Natale. Un appuntamento imperdibile con la grande musica nella notte Santa di Natale. Per la prima volta dalla Basilica della Natività a Betlemme le note del Natale suonate da Stjphan Hauser e cantate da Albano ci accompagneranno nella notte Santa più importante dell’anno. Conduce Giulia Nannini. Ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? A che ora? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa sera, sabato 24 dicembre 2022 (Vigilia di Natale) alle ore 23.25, per accompagnarci alla mezzanotte e quindi all’inizio del Natale, nella notte di Veglia Santa che ci porta al Natale, una delle feste più importanti per i cristiani. Da un’ idea di Padre Enzo Fortunato, questa sera viene dunque trasmesso Betlemme, le note del Natale con Al Bano su Rai 1. Il canale è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky.

Betlemme, le note del Natale streaming live

Se non siete a casa potete seguire la diretta di Betlemme, le note del Natale in diretta streaming su Rai Play, la piattaforma gratuita disponibile su pc, smartphone e tablet. Potete collegarvi e selezionare la diretta di Rai 1.