Bersaglio Mobile – Il giorno che scoprimmo la P2 stasera su La7: anticipazioni e ospiti

Questa sera, lunedì 15 marzo 2021, su La7 in prima serata dalle 21.15 va in onda in prima serata con la conduzione di Enrico Mentana uno speciale di Bersaglio Mobile, dal titolo Il giorno che scoprimmo la P2. A quarant’anni dal rinvenimento della lista di 962 nomi nella Villa Wanda di Licio Gelli, il direttore del Tg La7 torna a parlare della ragnatela pidduista che avvolgeva il Paese. In quella lista c’erano i nomi di militari, parlamentari, ministri, magistrati, giornalisti, questori, prefetti ed imprenditori, tutti condannati ed assolti per cospirazione politica. Dalle indagini sul finto rapimento del banchiere Michele Sindona dopo l’omicidio Ambrosoli, i giudici istruttori Gherardo Colombo e Giuliano Turone scoprirono i frequenti riferimenti a Licio Gelli, decidendo per questo di perquisire i luoghi di riferimento.

Anticipazioni e ospiti

Quarant’anni dopo la perquisizione a casa di Licio Gelli, Enrico Mentana, nello speciale Bersaglio Mobile di oggi, presenta l’inchiesta sui fatti e sui misteri ancora irrisolti legati all’attività della loggia del Maestro Venerabile che dichiarava “con la P2 avevamo l’Italia in mano. Con noi c’era l’Esercito, la Guardia di Finanza, la Polizia, tutte nettamente comandate da appartenenti alla Loggia”. Nel corso dello speciale Il giorno che scoprimmo la P2 si analizzeranno gli aspetti conclamati come la responsabilità accertata di Gelli come mandante della strage di Bologna (dichiarata l’11 febbraio 2020 dalla Procura Generale bolognese) e le possibili propaggini di quel fenomeno secondo molti ancora vivo ed attivo. Le interviste di Enrico Mentana permetteranno di approfondire gli aspetti storici, ma anche attuali dell’operato della Loggia, ruotando intorno alla famosa lista di nomi che segnò l’inizio di una scoperta incredibile, dimostrando come il sistema politico italiano fosse sotteso da un’organizzazione che si occupava di affari illegittimi anche per conto degli stessi attori ufficiali del governo italiano. Non mancheranno le interviste a ospiti, giornalisti ed esperti che hanno vissuto e studiato il fenomeno della P2.

Streaming e diretta tv

Dove vedere lo speciale Bersaglio Mobile – Il giorno che scoprimmo la P2 in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Enrico Mentana, come detto, va in onda stasera – lunedì 15 marzo 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

