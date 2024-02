Perché Beppe Vessicchio non è al Festival di Sanremo 2024: il motivo

Una domanda che si stanno ponendo molti fan vedendo il Festival di Sanremo 2024: perché Beppe Vessicchio non c’è? Il noto direttore d’orchestra non è presente al Festival di Sanremo 2024 per dirigere qualcuno dei 30 cantanti in gara. Una notizia che fa molto dispiacere tanti appassionati del Festival, per i quali Vessicchio è una certezza. Il famoso direttore d’orchestra non dirigerà nessuno dei 30 artisti in gara.

D’altronde come sapete ogni cantante può scegliere chi portare con sé come maestro, ed evidentemente nessuno ha scelto l’ottimo Vessicchio. Ricorderete che anche in passato negli ultimi anni il Festival aveva rinunciato allo storico direttore. Già lo scorso anno, a Sanremo 2023, Vessicchio non c’era stato, anche se in parte a mitigare la sua assenza ci avevano pensato le interviste per il podcast Italians do Hits better per Amazon Music. Chissà che anche stavolta qualche programma tv o format sulle piattaforme decida di coinvolgere Beppe Vessicchio.

A confermare la sua assenza da Sanremo 2024 è stato lo stesso maestro in un’intervista all’Agi: “Quest’anno non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all’Ariston quindi è automatico che io non sia coinvolto nel festival”. Questo può essere uno shock per i suoi fan? “Non credo. È un gioco affettuoso che si è creato in rete e che poi tutti gli altri media hanno riverberato. Ci saranno altre carte in tavola, cose nuove, salterà fuori altro e… la vita va avanti”.

C’è da aggiungere una cosa. Sembra ci sia un contenzioso in corso tra il maestro e la Rai, per via di compensi richiesti e mai concessi dalla tv pubblica, come ad esempio quelli per la sigla de ‘La prova del cuoco’. Da diverso tempo, ormai, il direttore d’orchestra più amato dagli italiani ha deciso di allontanarsi dal mondo dello show business nazionale. Nel recente passato lo abbiamo visto nel cast di Amici, ma poi ha deciso di ritirarsi perché non si sentiva più in linea con i gusti musicali delle giovani generazioni e quindi non in grado di occuparsi dei nuovi talenti pronti a sfondare nel mondo della musica e della danza.

Cantanti

Abbiamo visto perché Beppe Vessicchio non è al Festival di Sanremo 2024, ma quali sono i cantanti in gara nella kermesse canora? Di seguito l’elenco completo con i rispettivi brani: