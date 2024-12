Benvenuti in casa Esposito: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Benvenuti in casa Esposito, film del 2021 diretto da Gianluca Ansanelli. Il film si ispira liberamente al romanzo omonimo dell’umorista Pino Imperatore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tonino non è credibile nei panni del boss camorrista e non riesce a farsi rispettare, né dalla sua famiglia né da quelli sui quali dovrebbe comandare. Così alla morte di suo padre l’eredità di capozona del rione Sanità non passa a lui ma a don Pietro De Luca, che cerca di tenerlo alla larga il più possibile dai suoi affari. La vicenda si complica quando la figlia di Tonino si innamora del figlio di un magistrato, incaricato di indagare proprio sui traffici illeciti di don Pietro.

Benvenuti in casa Esposito: il cast

Abbiamo visto la trama di Benvenuti in casa Esposito, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giovanni Esposito: Tonino Esposito

Antonia Truppo: Patrizia Scognamiglio

Francesco Di Leva: Pietro De Luca

Nunzia Schiano: Nonna Assunta

Salvatore Misticone: Nonno Gaetano

Gennaro Silvestro: Don Gennaro Esposito

Gianni Ferreri: Don Oreste, Macellaio

Peppe Lanzetta: Don Raffaele

Antonio Orefice: Enzuccio

Elisabetta Pedrazzi: Nonna Manuela

Noemi Piscopo: Tina Esposito

Gennaro Guazzo: Genny Esposito

Francesco Del Gaudio: Brando

Luigi Chiocca: Ciro Contabile

Streaming e tv

Dove vedere Benvenuti in casa Esposito in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.