Benvenuti al Nord: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Stasera, mercoledì 7 giugno 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda Benvenuti al Nord, film del 2012 diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio e Alessandro Siani. È il seguito del film Benvenuti al Sud, uscito nel 2010 e diretto sempre da Miniero. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Due anni dopo gli eventi narrati nel primo film, i lavoratori delle poste italiane Alberto Colombo e Mattia Volpe sono tornati alla loro vita normale. Il primo dopo la partenza vive e lavora al Nord, come direttore di un ufficio postale a Milano, e cerca di accontentare moglie e capo. Il secondo invece abita e lavora come da programma al Sud, come postino e impiegato nella sua Castellabate, e, pur avendo cambiato carattere, soggiorna ancora in casa della madre con la moglie Maria e il piccolo figlio Edinson (nome scelto evidentemente in riferimento a Edinson Cavani, allora attaccante del Napoli).

Maria, non sopportando più la situazione e l’immaturità del marito (che, quando lei gli parla di comprare una casa tutta per loro, viene sopraffatto dall’ansia e non riesce nemmeno a pronunciare la parola mutuo), se ne va di casa portando Edinson con lei. Mattia prima prova a legarsi a un cassonetto dell’immondizia per amore, poi pensa addirittura di suicidarsi e infine, per impressionare Maria e farle credere di essere cambiato sul serio, decide di fare una cosa che ritiene essere ancora peggiore del suicidio: chiedere un trasferimento al Nord, a Pordenone. Tuttavia, a causa dell’intervento dei colleghi Costabile piccolo e Costabile grande, Mattia viene sì trasferito al Nord (cosa che in realtà non intendeva fare davvero, intendeva solo farlo credere a Maria per stupirla), ma a Milano, dove va a vivere a casa di Alberto…

Benvenuti al Nord: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Benvenuti al Nord, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Siani: Mattia Volpe

Claudio Bisio: Alberto Colombo

Angela Finocchiaro: Silvia Colombo / Erminia

Valentina Lodovini: Maria Flagello

Paolo Rossi: Giorgio Palmisan

Nando Paone: Costabile piccolo

Giacomo Rizzo: Costabile grande

Nunzia Schiano: signora Volpe

Salvatore Misticone: signor Scapece

Gianmarco Pozzoli: Magonza

Carlo Gabardini: barista

Alessandro Vighi: Chicco Colombo

Fulvio Falzarano: Mario

Ippolita Baldini: La Dodi

Francesco Brandi: Sandrino

Francesco Migliaccio: Comisoni

Katia Follesa: tassista

Teco Celio: il leghista

Emma: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Benvenuti al Nord in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 giugno 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.