Bent – Polizia criminale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 1 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Bent – Polizia criminale, film del 2018 diretto da Bobby Moresco. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Danny Gallagher, un detective della narcotici. Mentre sta indagando su un caso, qualcuno riesce a incastrarlo e a uccidere il suo fidato partner. Danny finisce in prigione e alla sua scarcerazione, dopo un periodo di detenzione, la prima cosa che è intenzionato a fare è quella di elaborare un piano per vendicarsi di chi lo ha tradito. Prima di tutto deve scoprire come sono andati esattamente i fatti la notte in cui il suo compagno è rimasto vittima dell’omicidio. Durante la sua indagine, il detective, con l’aiuto del suo mentore, un ex poliziotto in pensione e un’agente governativo, scopre un filo rosso che collega un altro omicidio a quello del suo collega, la morte misteriosa di una donna, Jennifer Pierce. Quest’ultima era la sorella di un allibratore di zona, sulla cui uccisione, regna ancora un alone di mistero. Più Danny andrà avanti con le indagini e più riuscirà a ricostruire un complicato puzzle, in cui, a quanto pare, verrà fuori che l’omicidio del suo collega è uno dei tanti tasselli di un complicatissimo complotto internazionale.

Bent – Polizia criminale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bent – Polizia criminale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Karl Urban: Danny Gallagher

Sofía Vergara: Rebecca

Andy García: Jimmy Murtha

Vincent Spano: Charlie Horvath

Grace Byers: Kate

Trai Byers: Chuck

John Finn: Driscoll

Patrick Brennan: Casey

Julia Hoff: Phyllis

Charlotte Bradley: Julia

Jayden Lund: Padre Bailey

Joe Pacheco: Pierce

Streaming e tv

Dove vedere Bent – Polizia criminale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.