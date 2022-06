Ben is Back: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, lunedì 27 giugno 2022, alle ore 21,25 su Sky Cinema 1 va in onda Ben is Back, film del 2018 scritto e diretto da Peter Hedges, con protagonisti Julia Roberts e Lucas Hedges. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ben Burns, diciannovenne che sta in una comunità di recupero per alcolisti e tossicodipendenti, decide di passare le festività in famiglia, e la vigilia di Natale si presenta a casa senza preavviso, per la gioia di sua madre Holly, che è felice e lo accoglie amorevolmente nonostante la riluttanza della figlia adolescente Ivy e la preoccupazione di suo marito Neal, che teme che la presenza del figliastro possa far saltare gli equilibri della famiglia. Si capisce presto che Ben non è ancora pronto per vivere al di fuori della comunità: mentre aiuta sua sorella con le faccende di casa è stranamente iperattivo, Holly lo tiene d’occhio, lo sottopone a un test delle urine che risulta negativo, cerca di passare più tempo possibile con lui accompagnandolo addirittura a un incontro di tossici e alcolisti anonimi. Effettivamente Ben sembra non drogarsi più da oltre due mesi ma si comporta in modo strano e sembra nascondere qualcosa. Quando lo porta in un negozio di abbigliamento facendogli provare dei vestiti (altro stratagemma per controllare che suo figlio sia pulito), Holly trova una busta di droga in suo possesso. I due litigano, ma la donna è decisa a dare a Ben una seconda possibilità e a passare il Natale con lui prima che questi torni in comunità. Il giorno di Natale arriva: come da tradizione tutto il quartiere si ritrova in chiesa per la messa natalizia e Holly per l’occasione ha comprato a Ben un vestito molto elegante affinché possa fare una buona impressione durante l’evento. Il ragazzo infatti è malvisto dalla gente della zona in quanto alcuni anni prima avrebbe trascinato nel giro della droga Maggie, una sua giovane amica in seguito morta per overdose. Tornati a casa si accorgono che qualcuno vi si è introdotto dentro e che Pons, il cane di Ben, non si trova più. È subito chiaro che la sparizione del cane è opera di qualcuno che ce l’ha con Ben. Questi ha un’accesa discussione con Neal, che lo accusa di aver portato solo guai, poi esce alla disperata ricerca di Pons cercando di capire chi può averlo preso. Sua madre lo segue con la scusa di aiutarlo nella ricerca, ma in realtà per evitare che faccia sciocchezze e soprattutto per conoscere i tanti segreti che suo figlio le ha nascosto. Dopo essere stati aggrediti dal padre di Maggie, principale sospettato del rapimento, i due hanno un drammatico chiarimento: Ben, che ha intuito chi possa aver preso il cane, cerca in tutti i modi di convincere sua madre a tornare a casa e a non preoccuparsi per lui, rivelandole che la droga che gli ha trovato addosso il giorno prima ce l’aveva già in casa, nascosta tempo prima in soffitta e che, come ha ucciso Maggie, qualcun altro potrebbe farsi del male a causa sua. Holly non ha intenzione di lasciarlo da solo e sembra convincerlo, ma quando si fermano a un’area di servizio Ben scappa rubandole la macchina.

Ben is Back: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ben is Back, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli partendo dalla protagonista, Julia Roberts:

Julia Roberts: Holly Burns

Lucas Hedges: Ben Burns

Kathryn Newton: Ivy Burns

Courtney B. Vance: Neal Beeby

Alexandra Park: Cara K

Rachel Bay Jones: Beth Conyers

David Zaldivar: Spencer “Spider” Webbs

Mia Fowler: Lacey Burns-Beeby

Jakari Fraser: Liam Burns-Beeby

Cameron Roberts: James Lamson

Michael Esper: Clayton

Myra Lucretia Taylor: Sally

Tim Guinee: Phil

Streaming e diretta tv

Dove vedere Ben is Back in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 giugno 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo live e on deamand anche via streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.