Ben-Hur: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 5 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ben-Hur, film del 2016 diretto da Timur Bekmambetov. La pellicola è il quinto adattamento cinematografico del romanzo del 1880 Ben-Hur (Ben Hur: A Tale of the Christ), scritto da Lew Wallace, la cui trasposizione più celebre è il film del 1959, diretto da William Wyler con protagonista Charlton Heston. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Impero di Tiberio: il nobile Giuda Ben-Hur, ebreo di Gerusalemme, vive felicemente con il fratello adottivo Messala Severo, un romano trovato orfano da bambino. I due amano cavalcare, ma un giorno Messala si stufa della vita che compie e preferisce distinguersi nelle guerre espansionistiche di Roma, diventando centurione. Tre anni dopo Giuda è sposato con Esther e, quando Messala torna a Gerusalemme, la città è sempre più governata da Roma e le differenze sociali e religiose si sentono bene: le guarnigioni romane sono minacciate dagli attacchi degli anarchici Zeloti e il governatore Ponzio Pilato chiede a Messala di intervenire. Lui chiede a Giuda di parlare al popolo di Gerusalemme, ma un primo incontro con Gesù gli fa capire, che rispondere alla violenza con la violenza è inutile.

Cast

Abbiamo visto la trama di Ben-Hur (film del 2016), ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco completo dei vari attori con i rispettivi ruoli:

Jack Huston: Giuda Ben-Hur

Toby Kebbell: Messala

Morgan Freeman: sceicco Ilderim

Nazanin Boniadi: Esther

Rodrigo Santoro: Gesù Cristo

Pilou Asbæk: Ponzio Pilato

Sofia Black D’Elia: Tirzah

Ayelet Zurer: Naomi

Haluk Bilginer: Simonide

David Walmsley: Marco Decimo

Marwan Kenzari: Druso

Moisés Arias: Disma

James Cosmo: Quinto Arrio

Dato Bakhtadze: Hortator

Yasen Atour: Giacobbe

Francesco Scianna: Kadeem

Denise Tantucci: Abigail

Streaming e tv

Dove vedere Ben-Hur in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

