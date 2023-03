Belve, perché il finale della puntata non è andato in onda

Perché il finale dell’ultima puntata di Belve non è andato in onda? Se lo sono chiesti numerosi telespettatori, tra cui la stessa conduttrice del programma di Rai 2 Francesca Fagnani.

“Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace” ha scritto la conduttrice e giornalista sul suo profilo Twitter.

Scomparso il finale di #belve. Bah, così. Mi spiace — francesca fagnani (@francescafagnan) February 28, 2023

Solitamente, infatti, una volta terminato il programma, che nella puntata in onda ieri, martedì 28 febbraio, vedeva protagonisti Carolina Crescentini, Rocco Casalino e Massimo Giletti, vengono mandati i fuori onda delle interviste proposte nella trasmissione.

Un momento molto atteso dai telespettatori, che però ieri, come detto, è stato tagliato. Un vero e proprio mistero che nemmeno Francesca Fagnani è riuscita a spiegarsi.

“Domani capiremo meglio cosa è successo. Spero” ha scritto la conduttrice rispondendo alle domande dei fan, alcuni dei quali si sono detti “sotto shock” con Francesca Fagnani che ha risposto: “Pur’io”.

Secondo diversi utenti anche su Raiplay, dove è possibile rivedere la puntata integrale di Belve, il finale di puntata risulta tagliato.

A chiarire quanto accaduto è stata successivamente la Rai che in un comunicato ha chiarito che non si è trattato di “presunti interventi editoriali”, ma bensì “di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda”.

Il programma, da poco sbarcato in prima serata, intanto, anche ieri ha raccolto il 4,5% di share pari a 814.000 spettatori.