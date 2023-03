Belve, la Rai chiarisce il mistero del finale di puntata saltato

Il mistero Belve è risolto: la Rai, infatti, ha diramato un comunicato per spiegare perché il finale della puntata in onda su Rai 2 nella serata di martedì 28 febbraio non è andato in onda.

La trasmissione, infatti, si era interrotta senza i consueti fuori onda in cui vengono proposti i retroscena delle interviste proposte nel corso del programma.

Un vero e proprio mistero che aveva alimentato i sospetti dei telespettatori e lasciato perplessa la stessa conduttrice Francesca Fagnani che sul suo profilo Twitter aveva scritto: “Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace”.

Scomparso il finale di #belve. Bah, così. Mi spiace — francesca fagnani (@francescafagnan) February 28, 2023

Alcuni telespettatori si erano detti addirittura scioccati con la giornalista e presentatrice che aveva risposto sempre sui social: “Pur’io”.

Ora, a mettere fine alla questione, è stata la stessa Rai attraverso un comunicato diramato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai: “In riferimento alla mancata messa in onda di “Belve After”, la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale. “Belve After” sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in onda”.