Belve, Claudio Amendola: “Ho provato tutte le droghe, tranne l’eroina”

Claudio Amendola sarà ospite dell’ultima puntata di Belve che andrà in onda questa sera, 21 marzo, su Rai 2. L’attore ha svelato a Francesca Fagnani aspetti inediti della sua vita.

Amendola ha raccontato di essere stato dipendente dalle droghe: “Le droghe le ho provate tutte per dire che fanno schifo tranne l’eroina che mi ha fatto sempre il terrore”. L’attore ha rivelato di essere stato dipendente dalla cocaina per qualche anno e di esserne uscito grazie alla famiglia e sopratutto ai figli: “Sono uscito dalla dipendenza perché c’è sempre stato qualcosa di più importante: i figli”.

Ma a Belve, Claudio Amendola ha raccontato anche del duro periodo di separazione dalla moglie Francesca Neri. “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati in grado di arrivare fino in fondo”, ha spiegato.