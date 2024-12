Belve 2024 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata, 10 dicembre, Francesca Fagnani, Rai 2

Questa sera, martedì 10 dicembre 2024, va in onda la quarta puntata della nuova stagione di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2 in prima visione e in prima serata dal 19 novembre 2024 alle ore 21.20. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomi della comicità italiana a rotazione. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.

Anticipazioni e ospiti

Protagonisti della serata saranno Valeria Bruni Tedeschi, sorella di Carla Bruni, già ospite della Fagnani, l’attrice Elena Sofia Ricci e anche Tina Cipollari, opinionista dei programmi di Maria De Filippi. Questa sera, nella penultima puntata di stagione, andrà in onda anche l’intervista interrrotta a Teo Mammuccari.

Personaggi molto noti e amati pronti a finire sotto le grinfie della giornalista, con le sue iconiche e graffianti domande, con cui gli ospiti finiscono per mettersi a nudo come non mai. Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomi della comicità italiana a rotazione. E non mancherà la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2024 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata dal 19 novembre 2024 alle ore 21.20. Anche in streaming su Rai Play, dove sarà possibile recuperare in qualsiasi momento le interviste o le intere puntate grazie alla funzione on demand.