Perché BellaMa’ oggi – 24 febbraio – non va in onda: il motivo

Perché BellaMa’ oggi – venerdì 24 febbraio 2023 – non va in onda su Rai 2? Il programma di Pierluigi Diaco del pomeriggio di Rai 2 non va in onda per lasciare spazio a un ricordo di Maurizio Costanzo, morto oggi – 24 febbraio 2023 – all’età di 84 anni. In particolare verrà trasmessa un’intervista di Pierluigi Diaco al famosissimo giornalista che ha fatto la storia della tv.

BellaMa’ è un programma televisivo italiano di genere talent show ideato e condotto da Pierluigi Diaco, che va in onda su Rai 2 dal 12 settembre 2022 dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 17:00, trasmesso dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi. Venti concorrenti (dieci della fascia 18-25 anni denominata Generazione Z, dieci della fascia 55-90 anni denominata Boomer) si sfidano con domande di cultura generale e confronti creativi generazionali sui social network e trenta opinionisti (quindici della fascia 18-25 anni e quindici della fascia 55-90 anni, sempre con la stessa denominazione).

I concorrenti e opinionisti sono stati selezionati attraverso i casting, iniziati il 13 giugno e mostrati in 19 anteprime della durata di cinque minuti ciascuna, intitolate Aspettando BellaMa’, andate in onda dal 15 agosto all’8 settembre 2022. Il 9 settembre è stata trasmessa una puntata speciale di presentazione di 45 minuti. Il titolo della trasmissione (che significa “Bella mamma”), è stato scelto con un sondaggio tra gli studenti liceali: in origine la trasmissione doveva intitolarsi SciallaMa’ (“Stai serena, mamma”).