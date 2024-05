Bella Rai 2: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Stasera, giovedì 30 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Bella Rai 2, uno speciale amarcord condotto da Pierluigi Diaco che la ripercorrerà attraverso i ricordi e le testimonianze di tanti protagonisti la storia del secondo canale della tv di Stato. Programma che va in onda in occasione delle celebrazioni per i 70 anni della nascita del servizio pubblico televisivo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Si comincerà con un montaggio-tributo grazie al quale il pubblico scoprirà le due caratteristiche che hanno fatto di Rai 2 la sua bandiera: sperimentazione di tanti nuovi generi e palestra di nuovi volti poi diventati storici. A seguire, ogni ospite parlerà del suo rapporto con Rai 2, commentando alcuni momenti divertenti e insoliti che lo riguardano e poi ricordando un personaggio storico del secondo canale. A Marino Bartoletti sarà affidato il ricordo di Gianni Minà, Fabrizio Frizzi ed Enzo Tortora; Alessandro Greco parlerà dei programmi di prima serata di Raffaella Carrà, mentre Giancarlo Magalli, di quelli del pomeriggio condotti dalla Raffa nazionale; Tiberio Timperi ricorderà la figura di Gianfranco Funari e Jocelyn quella di Gigi Sabani; Justine Mattera e Manuela Villa ricorderanno Paolo Limiti; infine, Alberto Castagna e Sandra Milo saranno raccontate dallo stesso Diaco, mentre Luciano Rispoli da Rita Forte e Roberta Capua, Gianni Boncompagni da Alba Parietti.

Altri momenti, impreziositi dai materiali delle Teche Rai, avranno per protagonisti Osvaldo Bevilacqua, Paola Perego, Simona Ventura. Infine, Michele Mirabella parlerà dello speciale legame di Renzo Arbore con Rai 2. Non mancheranno i momenti musicali con esibizioni di Ventura, Perego, Greco e Forte e uno speciale omaggio a Raffaella Carrà che vedrà coinvolto il mini-corpo di ballo proveniente da BellaMa’ con le coreografie di Giampiero Gencarelli e la partecipazione straordinaria di Enzo Paolo Turchi.

La serata, oltre a essere una carrellata di momenti divertenti, sorprendenti e anche drammatici, spesso scolpiti nella memoria collettiva del Belpaese, sarà anche un’occasione per riflettere sulla contemporaneità del linguaggio tv della rete e le diverse forme di narrazione.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Bella Rai 2? Essendo uno “speciale” in tutto andrà in onda una sola ed unica puntata. Quando? Stasera, giovedì 30 maggio 2024, alle ore 21,20.

Streaming e tv

Dove vedere Bella Rai 2 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 30 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.