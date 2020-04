Bella da morire: trama ultima puntata, le anticipazioni

BELLA DA MORIRE TRAMA – Questa sera, 5 aprile 2020, su Rai 1 alle ore 21,20 va in onda la quarta e ultima puntata di Bella da morire, la fiction Rai con Cristiana Capotondi. Ma qual è la trama dell’ultima puntata? Cosa succederà stasera? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni ultima puntata

Cosa succede stasera in Bella da morire? Vediamo nel dettaglio le anticipazioni sui due episodi in programma su Rai 1: il cerchio si stringe intorno all’assassino di Gioia. I poliziotti infatti sono sulle tracce di Paolo Bonsini, principale sospettato per l’omicidio della giovane donna. Un nuovo episodio di violenza domestica pone fine alla storia d’amore fra Eva e Marco.

Eva infatti si rifugia a casa del padre, mentre Marco decide di lasciare Lagonero. Andando via dalla città però, il poliziotto si imbatte in Sofia, che guida sconvolta per le vie del paese. Insospettito dallo stato della donna, decide di seguirla a casa. Trovando Giuditta nell’abitazione di Iurini, Michele assesta un pugno al suo rivale in amore.

Edoardo, secondo la trama dell’ultima puntata di Bella da morire, sospetta che Matteo sia suo figlio. Grazie all’aiuto del padre, Rachele rievoca il passato e scopre la verità sulla notte di violenza vissuta anni prima. Rachele presenta Edoardo a Matteo, ma Eva spiega all’uomo che non avrà alcun ruolo nella vita del bambino. Anita rivela che Paolo Bonsini, ritrovato privo di vita sulla riva del lago, non si è suicidato ma è stato ucciso: l’assassino di Gioia è ancora in circolazione. Giuditta blocca la conferenza stampa in cui Iurini ha intenzione di comunicare la risoluzione del caso, provocando la sua ira. Mentre tutti hanno perso le tracce di Marco, Eva scopre la verità sulla morte di Gioia, finendo lei stessa in pericolo.

Bella da morire, cosa è successo nella terza puntata

Eva decide di rendere pubblico il video con cui ha estorto la falsa confessione alla donna delle pulizie di Graziano (Denis Fasolo), provocandone l’arresto. La protagonista non riesce a reggere il peso di aver agito senza aver rispetto il suo senso dell’etica.

Il suo gesto, però, provoca delle conseguenze: Giuditta lascia il caso a Iurini (Fausto Maria Sciarappa), chiedendogli però di tenere Eva nella sua squadra. Una nuova testimonianza, intanto, riapre le indagini e rimette tutto in discussione.

Intanto Rachele, secondo la trama di Bella da morire, incontra Edoardo, l’uomo che l’ha violentata e padre di Matteo (Lorenzo Ciamei). Anita, invece, scopre un nuovo indizio: della vernice gialla sotto le unghie di Gioia, che porta Eva a chiedersi dove possa essere andata la ragazza prima di essere uccisa. La protagonista, così, chiede aiuto a Giuditta, che a sua volta parla con Iurini.

Bella da morire: dove vedere la fiction in tv e streaming

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata di Bella da morire, ma dove sarà possibile vedere la fiction? La serie tv va in onda oggi, 5 aprile 2020, dalle ore 21:25 su Rai 1. Sarà possibile seguire i due episodi della serie tv in live streaming su RaiPlay.it.