Montalbano fa spazio a Belen Rodriguez: la showgirl nella puntata “Il campo del Vasaio”

Questa sera, lunedì 11 maggio 2020, va in onda la puntata Il campo del Vasaio su Rai 1 e il Commissario Montalbano coinvolgerà sul set anche Belen Rogriduez. La showgirl argentina, nota anche alla cronaca rosa per la sua storia d’amore con Stefano De Martino, non è nuova al mondo della recitazione e questa sera la vedremo al fianco di Luca Zingaretti, che interpreterà ancora una volta il celebre personaggio inventato dalla penna di Andrea Camilleri. Il film per la tv è andato in onda per la prima volta nel 2011 e ha raccontato come al solito il Commissario impegnato a risolvere un caso d’omicidio che sembrerebbe essere legato ad antichi rituali mafiosi.

Belen Rodriguez in Montalbano: la replica di Cesare Bocci

Che ruolo interpreterà dunque Belen in questa puntata del Commissario Montalbano? La showgirl sarà la femme fatale che farà perdere la testa a tantissimi uomini. L’argentina non ha mai nascosto la sua passione per la recitazione e proprio in questo episodio del Commissario Montalbano che ha potuto mettersi alla prova. La sua presenza sul set e le sue doti recitative avevano però diviso la critica in due parti: in molti avevano apprezzato la sua presenza accanto a Zingaretti, altri invece non si erano sprecati in dure critiche. Nell’episodio che vedremo andare in replica questa sera, il personaggio di Belen interagirà in modo diretto con Cesare Bocci, che interpreta Mimì: quest’ultimo perderà la testa per la femme fatale e metterà a repentaglio tutto (anche la sua carriera) pur di stare con lei.

Bocci, però, in un’intervista a Vanity Fair aveva spiegato di aver trovato la presenza della Rodriguez nella fiction un po’ fastidiosa. “Ogni volta è come la prima, la fortuna è che giriamo tre, quattro puntate ogni tre anni. Stavolta però abbiamo dovuto fare qualche riflessione su certe dinamiche a cui si pensava che Montalbano fosse immune. Alla presenza di non attrici nel cast, una presenza molto forte”, poi ha aggiunto. “La mia non vuole essere tanto una critica a Belén, che neanche conosco, quanto al sistema: perché? Che bisogno c’era? Finora la serie è sempre andata avanti, e bene, affidandosi a emeriti sconosciuti come noi, che siamo diventati famosi proprio grazie a Montalbano”.

Il Commissario Montalbano vi aspetta questa sera, lunedì 11 maggio 2020, in prima serata ore 21:25 su Rai 1 con l’episodio Il campo del Vasaio e Belen Rodriguez come guest star.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 11 maggio 2020 | Trono classico o over? Ascolti tv domenica 10 maggio: L’Allieva 2, Che tempo che fa, LIVE E alla fine arriva Polly, il film: trama, cast, curiosità e streaming