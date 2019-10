Beautiful, le anticipazioni settimanali dal 14 al 19 ottobre 2019

Beautiful è una soap opera americana che appassiona gli italiani da tre decenni. Con appuntamento fisso nel primissimo pomeriggio su Canale 5, Beautiful racconta le peripezie della famiglia Forrester, dalla tormentata storia d’amore tra Brooke e Ridge all’immancabile presenza di Bill Spencer.

Ma quali sono le anticipazioni di questa settimana, dal 14 al 19 ottobre 2019? Vediamole insieme.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: lunedì 14 ottobre

Bill Spencer non ha intenzione di arrendersi, così chiede aiuto a un esperto informatico per incastrare Ridge e provare che abbia un accordo con il giudice. In poco tempo, Bill ottiene le risposte di cui aveva bisogno e, deciso a vendicarsi, escogita una trappola per Ridge Forrester.

Beautiful, le anticipazioni settimanali di martedì 15 ottobre

Nella puntata che va in onda martedì 15 ottobre, vediamo Bill organizzare una trappola per Ridge: aiutato da Justin, il caro Spencer riesce a registrare una conversazione tra Forrester e il giudice McMullen.

Così facendo, Bill ottiene finalmente la prova di cui aveva bisogno per dimostrare di essere stato incastrato e di aver perso ingiustamente la custodia del piccolo Will.

Beautiful, le anticipazioni settimanali, 16 ottobre

Nella puntata di Beautiful in onda mercoledì 16 ottobre, vediamo Bill in piena riflessione. Dopo aver scoperto la verità sul caso che l’ha coinvolto in prima persona, Spencer è preoccupato di ferire Brooke Logan, ama ancora profondamente la donna nonostante questa abbia deciso di tornare tra le braccia dell’arcinemico Ridge, e teme che finisca lei nel fuoco incrociato.

Ed è per questo che poi Bill decide di non sporgere denuncia. Vuole dimostrare a Brooke di essere cambiato e di non essere più quell’uomo assetato di vendetta disposto a tutto pur di ottenerla.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: giovedì 17 ottobre

Nella puntata che va in onda giovedì 17 ottobre, Beautiful si allontana leggermente da Bill per portare l’attenzione su Katie e Thorne: i due discutono su quello che sta succedendo tra Spencer e Ridge, così come Liam e Wyatt che li raggiungono per ottenere maggiori informazioni sul caso. Katie, a quel punto, spiega perché Ridge ha addirittura violato la legge per allontanare Bill dal bambino e fargli perdere di conseguenza la custodia.

Potrebbero interessarti Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda lunedì 14 ottobre 2019 “Mi davano tantissima cocaina per obbligarmi a girare film hard”: la confessione di Sara Tommasi Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 14 ottobre 2019 | Trono classico o over?

Beautiful, le anticipazioni settimanali: venerdì 18 ottobre

Nella puntata di venerdì 18 ottobre, in Beautiful vedremo Steffy, Liam e Hope cercare di venirsi incontro dopo tanti litigi. Steffy e Hope sono sempre state rivali in amore, ma hanno bisogno di crescere e di mettere le loro bambine al primo posto. Entrambe concordano sul fatto che la felicità delle figlie viene prima di ogni cosa, anche del loro storico astio.

Beautiful, le anticipazioni settimanali di sabato 19 ottobre

Beautiful nella puntata che va in onda sabato propone una nuova versione di Bill Spencer, una versione più matura che vuole rinunciare al rancore, conscio del fatto che non l’abbia mai portato da nessuna parte. L’unica cosa che gli interessa è stare vicino al figlio, Will. Katie nota il cambiamento nell’ex marito e, rincuorata e intenerita, inizia a rivalutare la faccenda dell’affidamento esclusivo.

Beautiful vi aspetta tutti i giorni, alle ore 13:40, su Canale 5.