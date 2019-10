Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda lunedì 14 ottobre 2019

Beautiful non si ferma mai. L’inarrestabile soap opera americana, in onda dal 1987, intrattiene il pomeriggio di Canale 5 da ormai tre decenni raccontando le intrigate storie d’amore (e d’affari) della Forrester Creations & competitor.

L’appuntamento con Beautiful non si ferma neanche durante il weekend. La soap opera americana va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 13:40, su Canale 5.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda lunedì 14 ottobre 2019.

Beautiful, le anticipazioni di oggi 14 ottobre 2019

Nella puntata di ieri, abbiamo visto Bill tormentare ancora una volta Brooke, cercando di estorcerle informazioni delicate sull’accordo tra Ridge e il giudice. La donna però non ha ceduto, restando fedele al marito.

Così, nella puntata di Beautiful in onda il 14 ottobre 2019, riprendiamo il filo con Bill Spencer che ha tutta l’intenzione di continuare a lottare. Orgoglioso e caparbio, Bill intende arrivare fino alla fine e incarica un esperto informatico di aiutarlo a trovare le prove che incriminino Ridge.

Cosa che avviene in pochissimo tempo. L’esperto infatti gli fornisce materiale a sufficienza per incastrare il Forrester e dimostrare il complotto in atto tra lui e il giudice McMullen.

Bill vuole vendicarsi, così inizia ad orchestrare una trappola a misura di Ridge Forrester.

Beautiful, una soap opera in onda da tre decenni

Gli italiani non possono rinunciare all’appuntamento quotidiano con Beautiful. La soap opera, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, è partita nel 1987 raccontando l’importanza della famiglia Forrester e del loro marchio di fabbrica nel mondo della moda.

Ambientato a Los Angeles, Beautiful racconta le peripezie della famiglia protagonista e delle altre avversarie. La Forrester Creations, composta dal patriarca Eric e dall’ormai defunta Stephanie, ha visto i figli Ridge, Thorne, Angela (defunta), Kristen e Felicia spesso in lotta tra di loro.

La storia d’amore più importante di Beautiful è quella tra Ridge e Brooke, tormentata da tantissimi alti e bassi che li hanno portati più lontano che vicino alla felicità.

Negli anni sono stati tanti i personaggi che hanno movimentato le acque della soap opera americana: Sheila, Amber, Sally Spectra, Darla, Donna e Katie Logan (sorelle di Brooke), Bill Spencer, Liam e Wyatt Spencer (figli di Bill), Quinn, Pamela (sorella di Stephanie), Taylor, Maya e tantissimi altri ancora hanno alterato gli equilibri della trama di Beautiful.

La nuova vita di Ridge di Beautiful: “Tra un piatto di ravioli e un guazzetto di seppie”