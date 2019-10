Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda giovedì 17 ottobre 2019

Siamo giunti a metà settimana, ma Beautiful non si ferma. La soap opera americana ne ha affrontati di cambiamenti nel corso del tempo. Partita nel 1987, cuore della storia era la relazione tra Ridge e Brooke, che tutt’oggi continua tra alti e bassi.

Canale 5, come al solito, lascia spazio a una puntata al giorno di Beautiful che ormai ha fatto breccia nel cuore degli italiani che non possono più farne a meno. Beautiful infatti va in onda tutta la settimana, dal lunedì alla domenica, alle ore 13:40.

Cosa succederà nella puntata in onda giovedì 17 ottobre 2019?

Di seguito, le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful, dal 14 al 19 ottobre

Beautiful, le anticipazioni di oggi 17 ottobre 2019

Dov’eravamo rimasti in Beautiful? Nella puntata andata in onda mercoledì 16, abbiamo visto Bill desistere: Spencer ha deciso di non denunciare Ridge per la sua Brooke.

E allora cosa succederà nella puntata di giovedì 17 ottobre? Si parlerà sempre del caso Ridge-Bill, ma da un altro punto di vista. Interlocutori della puntata saranno Katie e Thorne. I due discutono della situazione in corso tra Forrester e Spencer. Con l’arrivo di Liam e Wyatt, si estrapolano maggiori informazioni sul caso e a quel punto Katie è costretta a spiegare perché Ridge è arrivato a violare la legge pur di allontanare Bill da piccolo William e fargli perdere la custodia.

Beautiful, una soap opera in onda da tre decenni

Gli italiani non possono rinunciare all’appuntamento quotidiano con Beautiful. La soap opera, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, è partita nel 1987 raccontando l’importanza della famiglia Forrester e del loro marchio di fabbrica nel mondo della moda.

Ambientato a Los Angeles, Beautiful racconta le peripezie della famiglia protagonista e delle altre avversarie. La Forrester Creations, composta dal patriarca Eric e dall’ormai defunta Stephanie, ha visto i figli Ridge, Thorne, Angela (defunta), Kristen e Felicia spesso in lotta tra di loro.

La storia d’amore più importante di Beautiful è quella tra Ridge e Brooke, tormentata da tantissimi alti e bassi che li hanno portati più lontano che vicino alla felicità.

Potrebbero interessarti Un posto al sole, anticipazioni puntata di domani, giovedì 17 ottobre L’assedio: il nuovo programma di Daria Bignardi sul Nove: le anticipazioni e gli ospiti Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni della puntata di domani, 17 ottobre

Negli anni sono stati tanti i personaggi che hanno movimentato le acque della soap opera americana: Sheila, Amber, Sally Spectra, Darla, Donna e Katie Logan (sorelle di Brooke), Bill Spencer, Liam e Wyatt Spencer (figli di Bill), Quinn, Pamela (sorella di Stephanie), Taylor, Maya e tantissimi altri ancora hanno alterato gli equilibri della trama di Beautiful.

Beautiful vi aspetta dal lunedì alla domenica su Canale 5, alle ore 13:40.

La nuova vita di Ridge di Beautiful: “Tra un piatto di ravioli e un guazzetto di seppie”