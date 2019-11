Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 13 novembre 2019

Quali sono le anticipazioni di Beautiful di domani, mercoledì 13 novembre 2019? L’appuntamento con la celebre soap opera di Canale 5 prosegue come ogni giorno e il pubblico della rete ammiraglia Mediaset non vede l’ora di entrare a casa Forrester e scoprire quali nuovi avvenimenti ci saranno.

Beautiful, del resto, è una soap opera molto amata dagli italiani: va in onda da ben tre decenni (è partita nel 1987) e ha visto, tra le tante, la perenne storia d’amore tra Ridge e Brooke, anche quando Ronn Moss ha abbandonato la soap opera a causa di un incidente ed è stato sostituito da Thorsten Kaye.

Canale 5, come al solito, lascia spazio a una puntata al giorno di Beautiful che ormai ha fatto breccia nel cuore degli italiani che non possono più farne a meno. Beautiful infatti va in onda tutta la settimana, dal lunedì alla domenica, alle ore 13:40.

Di seguito, le anticipazioni della puntata di domani, mercoledì 13 novembre 2019.

Beautiful, le anticipazioni del 13 novembre 2019

Nella puntata andata in onda martedì, abbiamo visto Zoe combattuta: da una parte era felice all’idea di avere una seconda possibilità con Xander, ma dall’altra è preoccupata che l’arrivo di suo padre possa distruggere la sua vita. Del resto, il legame del padre con Taylor le provoca non poca ansia e vorrebbe soltanto che l’uomo se ne andasse, lasciandola in pace.

Nella puntata in onda mercoledì 13 invece, le anticipazioni vedono tutti rifiutare l’idea di Taylor nei paraggi: tutti tranne una persona. Sua figlia Steffy non vuole abbandonare la madre e la invita a trasferirsi a casa sua, per starle più vicino e darle l’aiuto di cui ha bisogno.

Inoltre, Steffy vorrebbe che sua madre interagisse di più con la nipotina Kelly, conoscerla più a fondo e passare più tempo insieme.

Un’idea che, se da una parte sembra rendere felici madre e figlia, dall’altra invece scatena il panico. Brooke Logan, una volta venuta a conoscenza dell’intenzione di Steffy, diventa una furia e corre da Bill, tentando di persuaderlo e spingendolo a denunciare Taylor, sapendo quello che ha fatto e cosa rischia di replicare.

Beautiful, una soap opera in onda da tre decenni

Gli italiani non possono rinunciare all’appuntamento quotidiano con Beautiful. La soap opera, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, è partita nel 1987 raccontando l’importanza della famiglia Forrester e del loro marchio di fabbrica nel mondo della moda.

Ambientato a Los Angeles, Beautiful racconta le peripezie della famiglia protagonista e delle altre avversarie. La Forrester Creations, composta dal patriarca Eric e dall’ormai defunta Stephanie, ha visto i figli Ridge, Thorne, Angela (defunta), Kristen e Felicia spesso in lotta tra di loro.

La storia d’amore più importante di Beautiful è quella tra Ridge e Brooke, tormentata da tantissimi alti e bassi che li hanno portati più lontano che vicino alla felicità.

Negli anni sono stati tanti i personaggi che hanno movimentato le acque della soap opera americana: Sheila, Amber, Sally Spectra, Darla, Donna e Katie Logan (sorelle di Brooke), Bill Spencer, Liam e Wyatt Spencer (figli di Bill), Quinn, Pamela (sorella di Stephanie), Taylor, Maya e tantissimi altri ancora hanno alterato gli equilibri della trama di Beautiful.

Beautiful vi aspetta dal lunedì alla domenica su Canale 5, alle ore 13:40, mentre le nostre anticipazioni vi aspettano ogni giorno sul nostro sito.