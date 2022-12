Chi è Beatrice Quinta, cantante finalista di X Factor 2022, finale

Chi è Beatrice Quinta, cantante in finale a X Factor 2022? L’artista palermitana è arrivata tra i finalisti di questa edizione del talent di Sky. Cantautrice classe 1999, inizia a scrivere racconti da piccola e poi inizia il suo percorso artistico trasformando quello che scrive in musica, con uno stile pop ironico e seducente. Ama le coreografie e tutto ciò che rientra nella definizione di trasformismo ed evoluzione. Scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti e scrive top line per diversi dj in tutta Europa. Ad X Factor mostra tantissime sfumature della sua proposta artistica, sperimentando con il vocoder e misurandosi con un elettropop molto interessante. Si fa conoscere alle Audizioni con il suo inedito “Se$$o”, passando alla fase di Bootcamp senza l’approvazione di Rkomi.

È Dargen D’Amico a puntare su di lei, facendo il primo switch della sua carriera come giudice di XF per averla nel suo Roster. In questa fase, Beatrice canta una cover di “Nell’aria” di Marcella Bella, riscuotendo un enorme successo tra il pubblico e confermando le altissime aspettative di Dargen. Il giudice, dopo averla ascoltata ben due volte alle Last Call, con una cover de “Il cielo” di Renato Zero e a cappella, decide di prenderla sotto la sua ala per volare ai Live Show. Arriverà fino alla finale di questa sera, 8 dicembre. Su Instagram è seguita da oltre 13mila follower.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Beatrice Quinta, ma dove seguire la finale di X Factor 2022? È possibile seguire tutto anche in chiaro su Tv8? Il talent musicale va in onda con la finale questa sera, giovedì 8 dicembre 2022, live alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in chiaro in diretta in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Per vivere appieno l’immediata vigilia della finalissima, dalle 20:20 su Sky Uno e in streaming su NOW, e in simulcast su TV8, Paola Di Benedetto sarà al timone di una puntata speciale di AnteFactor, l’appuntamento che, come da tradizione, racconterà tutte le emozioni degli ultimi minuti prima dello show in diretta dal backstage.