Chi è Beatrice Baldaccini, la concorrente di All Together Now 2020

Ad All Together Now 2020 vedremo, nelle vesti di concorrente, Beatrice Baldaccini. Lucchese classe 1990 è forse il volto più noto: sfiderà il muro insieme ad altri 11 concorrenti e proverà a guadagnarsi l’accesso alla fase successiva. Seguita su Instagram da oltre 11 mila follower, la giovane cantante e attrice che compirà 30 anni a dicembre ha mosso i primi passi nel teatro e nel musical nel 2007. La svolta è arrivata nel 2010 quando è entrata nel cast del musical “Il Mondo di Patty – Il Musical”, tratto dal fenomeno televisivo, in cui ricopre il ruolo di Antonella. Nel 2014-2015 viene scelta, fra oltre 500 aspiranti, per il ruolo di Cenerentola in “Cercasi Cenerentola”, musical prodotto da Compagnia della Rancia-Medina Produzioni, con la regia di Saverio Marconi e Marco Iacomelli. Successivamente, è selezionata ad interpretare il ruolo di Sandy nel musical “Grease”, quindi interpreta il ruolo di Fata Turchina in Pinocchio – Il grande musical, tutti spettacoli diretti da Saverio Marconi, in cui affianca il compianto Manuel Frattini. Appare anche in televisione, dove interpreta lo spot di una nota merendina nei primi mesi del 2017. La giovane è nello spot una studentessa universitaria innamorata di un giovane professore di scienze. Sul piccolo schermo, l’abbiamo vista come corista in Stracult, programma in onda su Raidue. Più di recente, è poi apparsa in tv a Colorado nei panni della bella e bipolare Biancaneve.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Beatrice Baldaccini, ma dove si potranno vedere le puntate di All Together Now 2020 in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il mercoledì sera (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

