Beate: la location del film su Rai 1. Dove è stato girato

Qual è la location del film Beate? Dove è stato girato? La pellicola – in onda questa sera, domenica 6 giugno 2021, su Rai 1 dalle 21.25 – è ambientata nel Polesine, in Veneto. Si tratta di una commedia agrodolce del 2018, per la regia di Samad Zarmandili. Protagonisti del film gli attori Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo e dai veneti Maria Roveran, Paolo Pierobon, Cristina Chinaglia, Orsetta Borghero, Eleonora Panizzo, Licia Navarrini e Lucia Grande. La storia è quella di Armida (Finocchiaro) un’operaia quarantenne con una malformazione al piede, che lavora con le sue colleghe in una fabbrica di biancheria intima. Quando le operaie vengono messe in cassa integrazione, l’unica soluzione sembra la collaborazione con le suore devote alla Beata Armida.

Come detto, sono diverse le location scelte per girare il film Beate, ma concentrate soprattutto nella zona del Polesine, vale a dire la provincia di Rovigo, in Veneto. Le riprese sono iniziate ad Adria, per poi spostarsi a Rovigo, sul Delta del Po e a Villa Badoer a Fratta Polesine. Per l’abbazia delle suore della Beata Armida è stata individuata invece l’Abbazia della Vangadizza a Badia Polesine. La produzione è stata di Eskimo-immagini in movimento. Il set è stato impegnato in Polesine per le riprese del film per circa quattro settimane. Appuntamento stasera, 6 giugno 2021, su Rai 1.

Streaming e tv

Abbiamo visto la location del film Beate, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.