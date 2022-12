Beata te: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, domenica 25 dicembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Beata te, film di genere commedia del 2022, diretto da Paola Randi, con Serena Rossi e Fabio Balsamo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Marta (Serena Rossi), una donna di quarant’anni single, che lavora come regista teatrale e che tutto sommato si sente soddisfatta della propria vita. Marta è prossima a debuttare con la sua versione di Amleto, ma il giorno del suo quarantesimo compleanno arriva a farle visita qualcuno che lei proprio non si aspettava: l’Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo). Quest’ultimo è giunto tra gli esseri umani per darle una notizia: presto avrà un figlio. Marta, non convinta se accettare il figlio come “dono” celeste, chiede del tempo per pensarci su. Rimasto basito dalla richiesta della donna, l’Arcangelo si ritrova costretto a restare sulla Terra in attesa di una decisione da parte di Marta. Gabriele si stabilisce a casa della donna e starà accanto a Marta per due settimane, il periodo di tempo durante il quale la regista dovrà capire di cosa ha bisogno per essere felice.

Beata te: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Beata te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Serena Rossi: Marta

Fabio Balsamo: Arcangelo Gabriele

Paola Tiziana Cruciani

Gianni Ferreri

Valentina Correani

Elisa Di Eusanio

Corrado Fortuna

Emiliano Masala

Alessandro Riceci

Caterina Bernardi

Streaming e tv

Dove vedere Beata te in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 25 dicembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforme a pagamento Sky Go (riservata agli abbonati Sky) e NOW.