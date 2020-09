Beata ignoranza: trama, cast, location e streaming del film

Questa sera, venerdì 18 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Beata ignoranza, film del 2017 diretto da Massimiliano Bruno con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ernesto (Marco Giallini) e Filippo (Alessandro Gassmann) sono due professori di liceo con due personalità agli antipodi. Filippo insegna matematica, è allegro, di mentalità aperta, perennemente in rete (ha creato un’app in grado di fornire immediatamente la soluzione a ogni tipo di calcolo). Bello e spensierato, è un vero e proprio seduttore seriale, e il suo terreno di caccia preferito sono i social network. Ernesto insegna italiano, è severo e all’antica: il computer, per lui, è solo un aggeggio infernale. Queste sue caratteristiche si riflettono anche nel rapporto con gli studenti, animato da uno spirito di austerità d’altri tempi. Si è orgogliosamente tagliato fuori dalla rete e da tutto ciò che è innovativo e moderno: basti pensare che il suo telefono cellulare è un Nokia del 1995. I due da ragazzi erano legati da un’amicizia fraterna, poi bruscamente interrotta a causa di uno scontro profondo e mai risolto, che li ha tenuti lontani per anni. Un giorno, per caso, si ritrovano a insegnare nella stessa scuola, nella stessa classe: inevitabilmente, a causa di vecchi rancori mai sopiti e di approcci al mondo e alla vita completamente opposti, la loro rivalità si riaccende in un attimo.

Beata ignoranza: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Beata ignoranza, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Ernesto

Alessandro Gassmann: Filippo

Valeria Bilello: Margherita

Carolina Crescentini: Marianna

Teresa Romagnoli: Nina

Giuseppe Ragone: Gianluca

Malvina Ruggiano: Costanza

Emanuela Fanelli: Iris

Luca Angeletti: Ernesto Nazi

Pietro De Silva: Ulderico

Guglielmo Poggi: Paolo Binetti

Luciano Scarpa: Mayer

Gabriele Berti: Attanasio

Teodoro Giambanco: Lorenzo

Riccardo D’Alessandro: Pietro Semprini

Susy Laude: Sig. ra Zaccarelli

Location

Dove è stato girato (location) il film Beata ignoranza? La commedia diretta da Massimiliano Bruno è stata girata per lo più nella scuola san Giovanni Evangelista di via Livorno, a due passi da piazza Bologna, a Roma. Esattamente la scuola che, dalle elementari al liceo, Massimiliano Bruno ha frequentato anche nella realtà.

Streaming e tv

Dove vedere Beata ignoranza in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 18 settembre 2020 – in prima serata su Rai 3 (in chiaro, gratis) a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperarlo e vederlo come e quando lo si vuole grazie alla funzione ondemand.

