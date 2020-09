Beata ignoranza: il cast del film con Marco Giallini e Alessandro Gassmann

Beata ignoranza: il cast del film

Questa sera, venerdì 18 settembre 2020, alle ore 21,20 (in prima serata) su Rai 3 (canale 3 o 503 del digitale terrestre) va in onda Beata ignoranza, film del 2017 diretto dal regista Massimiliano Bruno con Marco Giallini e Alessandro Gassmann nei panni di due professori del liceo molto particolari. I due prof. non si amano a causa di un episodio del passato e durante il film si scontreranno più di una volta. Ma chi recita al fianco di Giallini e Gassmann? Qual è il cast completo di Beata ignoranza? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Ernesto

Alessandro Gassmann: Filippo

Valeria Bilello: Margherita

Carolina Crescentini: Marianna

Teresa Romagnoli: Nina

Giuseppe Ragone: Gianluca

Malvina Ruggiano: Costanza

Emanuela Fanelli: Iris

Luca Angeletti: Ernesto Nazi

Pietro De Silva: Ulderico

Guglielmo Poggi: Paolo Binetti

Luciano Scarpa: Mayer

Gabriele Berti: Attanasio

Teodoro Giambanco: Lorenzo

Riccardo D’Alessandro: Pietro Semprini

Susy Laude: Sig. ra Zaccarelli

In occasione dell’uscita del film Alessandro Gassmann ha parlato di Marco Giallini: “Io e Giallini nella vita reale siamo molto più simili di quanto non lo siano i nostri personaggi, e anche molto più amici. Io ho un profilo Twitter col quale sono abbastanza attivo (@GassmanGass mann, ndr); lui ha un blog, che io non seguo ma mi dicono funzioni. Più attivo su Twitter? Però non ho mai postato una foto della mia vita privata o delle vacanze. Mi sono dato un tempo limite, mezz’ora al mattino e mezz’ora alla sera, e uso l’account soprattutto per coinvolgere persone nelle mie battaglie civili e umanitarie”.

Location

Abbiamo visto il cast del film Beata ignoranza, ma dove è stato girato (location)? La commedia diretta da Massimiliano Bruno, in onda oggi su Rai 3, è stata girata per lo più nella scuola san Giovanni Evangelista di via Livorno, a due passi da piazza Bologna, a Roma. Esattamente la scuola che, dalle elementari al liceo, Massimiliano Bruno ha frequentato anche nella realtà.

