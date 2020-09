Bayern Monaco Siviglia streaming e diretta tv: dove vedere la Supercoppa europea

BAYERN MONACO SIVIGLIA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21 Bayern Monaco e Siviglia scendono in campo alla Puskas Arena di Budapes (davanti al 30 per cento della capienza: più di 20 mila spettatori), gara valida per Supercoppa Europea. Da una parte i vincitori della Champions League; dall’altra quelli dell’Europa League. Entrambi i club sono in cerca del bis: i bavaresi hanno vinto la prima supercoppa nel 2013, gli spagnoli nel 2006. Dove vedere Bayern Monaco Siviglia in tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv

La partita, valida per la Supercoppa europea, tra Bayern Monaco e Siviglia sarà visibile in diretta tv in chiaro (gratis) su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bayern Monaco Siviglia è in programma per le ore 21 di oggi, giovedì 24 settembre 2020.

Bayern Monaco Siviglia: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile in tempo reale in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Bayern Monaco Siviglia: le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bayern Monaco Siviglia in tv e streaming, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi. Flick, che è ripartito alla grande (8-0 allo Schalke 04 nel primo turno della Bundesliga) dopo il Triplete della scorsa stagione, ripropone il collaudato 4-2-3-1 con il nuovo acquisto Sané titolare. Niente Thiago Alcantara, passato al Liverpool. La formazione: Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Sané; Lewandowski. Lopetegui, che ha battuto l’Inter nella finale dell’Europa League, debutterà nella nuova stagione col 4-3-3 ormai rodato: Fernando regista protetto ai lati da Rakitic – tornato dal Barcellona e all’esordio – e Jordán, davanti De Jong. Ecco la formazione: Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Suso. A dirigere la gara sarà l’arbitro inglese, Taylor.

