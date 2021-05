Battleship è il film in onda questa sera, domenica 30 maggio 2021, in prima serata su Italia 1 dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2012 diretta da Peter Berg con Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Liam Neeson, Brooklyn Decker e Rihanna. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama di Battleship? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Nel 2005 la NASA vara il Progetto Beacon, con l’ambizioso scopo di stabilire un possibile contatto con il più vicino pianeta capace di ospitare la vita, il Pianeta G, dove potrebbe abitare una razza intelligente. Sette anni dopo, nel 2012, la razza aliena che abita il Pianeta G giunge sulla Terra con una squadriglia esplorativa di cinque navi stellari, il cui scopo è gettare le basi per una futura invasione; tuttavia, poiché il loro sistema di comunicazione rimane danneggiato durante l’atterraggio a causa dell’urto con un satellite, gli alieni decidono di servirsi del centro di comando del Progetto Beacon, situato nelle Hawaii, e per impedire agli umani di ostacolare il piano innalzano un potente campo magnetico tutto attorno alle isole, e schierano tre potenti navi da guerra a difesa del dispositivo che lo genera, situato su una gigantesca piattaforma oceanica.

In quel momento una flotta riunita di tredici diverse nazioni sta portando a termine un’esercitazione al largo delle Hawaii, l’annuale RIMPAC 2012, ma delle oltre venti navi che la compongono solo tre cacciatorpediniere rimangono all’interno della barriera: la USS Sampson, la USS John Paul Jones, e la giapponese Myoko. A loro il compito di contrastare la minaccia aliena prima che il nemico riesca a mettersi in contatto con il proprio pianeta natale…

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Battleship in cui recita anche la pop star Rihanna? Di seguito l’elenco degli attori principali e i rispetti ruoli:

Vediamo insieme il trailer in italiano del film del 2012 Battleship, questa sera su Italia 1.

Abbiamo visto trama e cast di Battleship, ma dove sarà possibile vederlo in tv e live streaming? Il film con Rihanna va in onda oggi, 30 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.